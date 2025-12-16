विज्ञापन
IPL 2026 auction: यह पारी बनी कार्तिक शर्मा के लिए टर्निंग प्वाइंट, इस USP ने प्राइस को बना दिया रॉकेट, मिला 14 गुना पैसा

IPL Auction 2026, Kartik Sharma: कार्तिक शर्मा की चर्चा पिछले कई दिनों से थी, लेकिन हालात उनके खिलाफ जा रहे थे. फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबकुछ बदल गया

Read Time: 3 mins
Kartik Sharma, CSK: कार्तिक शर्मा
यूएई के दुबई शहर में चल रही नीलामी मिनी ऑक्शन में मंगलवार को बड़ा धमाका देखने को मिला, जब राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले विकेटकीपर कार्तिक शर्मा सभी को हैरान करते हुए सर्वकालिक सबसे महंगे अनकैप्ड (देश के लिए न खेले) खिलाड़ी बन गए. यूं तो कार्तिक शर्मा की चर्चा काफी पहले से ही चल रही थी. और अगर इसकी वजह थी उनकी हालिया वेरी-वेरी स्पेशल रणजी ट्रॉफी पारी, जिसके बदौलत वह एकदम से ही फ्रेंचाइजी मैनेजरों की नजरों में आ गए. उम्मीद थी कि कार्तिक पर पैसा बरसेगा, लेकिन यह रकम 14 गुना होते हुए 14 करोड़ और 20 लाख रुपये  में तब्दील हो जाएगी और वह इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन जाएंगे. चेन्नई की टीम धोनी के विकल्प को पिछले कई सालों से खोज रही थी. ऐसे में इसने आखिर तक कार्तिक का पीछा किया. 

पिछली 5 पारियों में रहे नाकाम

खेले जा रहे मुश्ताक अली टूर्नामेंट की पिछली 5 पारियों में कार्तिक का बल्ला खामोश रहा. और उन्होंने 18, 18, 46, 16 और 35 रन बनाए. हाल ही में अहमदाबाद में राजस्थान ने उन्हें ऊपरी क्रम में खिलाया, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में उन्होंने धमाका करते हुए सभी का ध्यान अपनी और खींच लिया था. कार्तिक वह काम कर चुके थे, जो आईपीएल में मोटा पैसा दिलाने के लिए काफी था. 

यह पारी बन गई टर्निंग प्वाइंट

नवंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में पहली पारी में कार्तिक शर्मा नंबर आठ पर बैटिंग करने उतरे. और उन्होंने फिर दिल्ली के बॉलरों की जमकर धुलाई करते हुए 154 गेंदों पर 5 चौकों और 9 छक्कों से 120 रन जड़ डाले. इसी पारी फ्रेंचाइजी मैनेजरों में चर्चा का विषय बन गई. ठीक इससे पहले एक मैच के अंतराल पर कार्तिक ने मुंबई के खिलाफ 139 रन बनाए थे, लेकिन उनकी यूएसपी अपने चरम पर पहुंची दिल्ली के खिलाफ नंबर आठ पर बनाए 120 रनों ने.जिसने फ्रेंचाइजी मैनेजरों को कार्तिक की देखने को मजबूर कर दिया.

इस यूएसपी (खास बात, यूनिक सेलिंग प्वाइंट) ने प्राइस बना दिया रॉकेट!

यूं तो अभी तक रणजी ट्रॉफी (चार दिनी मैच) में कई खिलाड़ियों ने कार्तिक शर्मा से ज्यादा मैच कई खिलाड़ियों ने खेले, लेकिन राजस्तानी स्टंपर ने सिर्फ 5 मैचों में अभी तक सबसे छ्क्के जड़ डाले. दिल्ली के खिलाफ ही अरुण जेटली में कार्तिक ने 120 रन की पारी में 9 छक्के जड़े थे. और यही कार्तिक की वह यूएसपी है, जो चर्चा का विषय बन गई थी. लंबे-लंबे छक्के जड़ने की क्षमता और बेपरवाह अंदाज में बल्लेबाजी. इसी से उनका बेस प्राइस 30 लाख से रॉकेट की ऊंचाई पर जाकर 14.20 लाख करोड़ रुपये में तब्दील हो गया.
 

