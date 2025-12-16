Who is Prashant Veer: कौन है प्रशांत वीर जो बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, सीएसके ने 14.20 करोड़ में ख़रीदा

Who is Prashant Veer : आईपीएल इतिहास के अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर प्रशांत वीर ने इतिहास रच दिया. प्रशांत वीर:को ऑक्शन में सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. प्रशांत वीर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले आवेश खान अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे. आवेश खान को 2022 के ऑक्शन में लखनऊ ने 10 करोड़ रुपये देकर खरीदा था. इस ऑक्शन में 20 साल के प्रशांत वीर ने इतिहास रच दिया.

कौन है प्रशांत वीर

प्रशांत वीर शुरुआत में UP T20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए पहचाने गए, 20 साल के लेफ्ट-आर्म स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने इस साल की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया है, उनकी इस तरक्की पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की नज़र पड़ी है और उन्होंने ट्रायल में उन्हें करीब से देखा है, क्योंकि वे रवींद्र जडेजा के लिए एक लंबे समय के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं. यही कारण रहा कि ऑक्शन में सीएसके ने प्रशांत वीर को खरीदने के लिए एड़ी -चोटी का जोर लगा दिया.

अमेठी के प्रशांत वीर की सफलता की ये खबर जैसे ही यह गूजीपुर गांव पहुंची, पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। लोग उनके माता-पिता को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देते नजर आए। प्रशांत की मां अंजना त्रिपाठी ने खुशी के इस पल में अपने पति रामेन्द्र त्रिपाठी को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

प्रशांत वीर यूपी के ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं. प्रशांत बल्ले से पावर हिटिंग बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं. हाल ही में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में प्रशांत ने 7 मैच में 169.19 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका किया था. उन्होंने 37.33 की औसत से 112 करन बनाने का कमाल किया था. प्रशांत 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में आए थे.

UPT20 लीग में भी किया कमाल, सीएसके का बेहतरीन चुनाव

प्रशांत वीर ने UPT20 में 10 मैचों में 320 रन और 8 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया, इस टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 155.34 का रहा. सीएसके के लिए प्रशांत वीर बैट और बॉल दोनों से मिडिल ओवर्स में एक अच्छा ऑप्शन हैं.

आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने