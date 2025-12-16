विज्ञापन
विशेष लिंक

IPL 2026 Auction: ऐसे 10 अनकैप्ड खिलाड़ी जिनकी किस्मत आज बदल सकती है, होगी पैसों की बारिश

IPL 2026 Auction: हमेशा की तरह, ज़्यादातर टीमों के पास लिमिटेड बजट होने और IPL 2026 मिनी ऑक्शन में भरने के लिए काफी स्लॉट होने की वजह से, भारतीय अनकैप्ड क्रिकेटर्स की डिमांड रहेगी.

Read Time: 4 mins
Share
IPL 2026 Auction: ऐसे 10 अनकैप्ड खिलाड़ी जिनकी किस्मत आज बदल सकती है, होगी पैसों की बारिश
IPL Auction 2026: Who are the most expensive uncapped players in IPL history?
  • आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन अबू धाबी के एतिहाद एरिना में 16 दिसंबर को आयोजित होगा
  • राजस्थान के कार्तिक शर्मा एक तेज़ स्ट्राइक रेट वाले विकेटकीपर हैं जो फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं
  • जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी नई गेंद से स्विंग कराते हैं और डेथ ओवरों में यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Top 10 Uncapped Players To Watch Out For:  आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. हमेशा की तरह, ज़्यादातर टीमों के पास लिमिटेड बजट होने और IPL 2026 मिनी ऑक्शन में भरने के लिए काफी स्लॉट होने की वजह से, भारतीय अनकैप्ड क्रिकेटर्स की डिमांड रहेगी.ऐसे में जानते हैं 10 ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में जिसको खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी एड़ी-चोटी का जोर लगा सकती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

1. कार्तिक शर्मा - विकेटकीपर (राजस्थान)

कार्तिक शर्मा एक वर्सेटाइल T20 बैटर और पावर हिटर हैं.  स्ट्राइक रेट 160+ के आस-पास रहा है. छक्के मारने में माहिर हैं. एक फिनिशर के तौर पर टीम के लिए काफी अहम हो सकते हैं. इस ऑक्शन में  उन्हें बड़ी रकम मिल सकती है. 12 T20s मैच में उनके नाम 28 छक्के दर्ज है.  

2. आकिब नबी - पेसर - जम्मू और कश्मीर

आकिब नबी नई गेंद से कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं.  गेंद को स्विंग कराते हैं और उन पर कंट्रोल है.  इस साल दिलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे.  इस साल अरुण जेटली स्टेडियम में J&K की दिल्ली पर जीत में अहम भूमिका निभाई है.  डेथ बॉलर के रूप में नबी टीम के लिए काफी अहम हो सकते हैं. यॉर्कर का इस्तेमाल अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों ऑप्शन के तौर पर करते हैं. ऑक्शन में आकिब नबी को भी भारी भरकम पैसे मिल सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

3. अशोक शर्मा - पेसर - राजस्थान

अशोक शर्मा हमेशा से एक टैलेंटेड पेसर रहे हैं, लेकिन इस साल अशोक ने राजस्थान के लिए टॉप परफ़ॉर्म किया है और डोमेस्टिक सर्किट में अपने खेल से सबका ध्य़ान अपनी ओर खींचा है.  वह 140 से ज़्यादा की स्पीड से बॉलिंग करते हैं और उनकी एफर्ट बॉल एक सरप्राइजिंग हथियार है. परिवार के बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट छोड़ने से लेकर स्पीडस्टर कॉम्पिटिशन में नोटिस किए जाने तक.  ऐसा लगता है कि क्रिकेट ने अशोक को बड़ी चीज़ों के लिए चुना है.  क्रिकइंफो को दिए एक इंटरव्यू में, अशोक ने बताया था कि "कैसे उन्होंने ट्रायल्स में सैमसन और बटलर को आउट किया था." 

4. क्रेंस फुलेत्रा - लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर - सौराष्ट्र

क्रेंस फुलेत्रा पिछले साल SRH के नेट बॉलर थे, वह ऐसे बॉलर थे जिन्हें हेनरिक क्लासेन नेट में हिट नहीं कर पाए थे. IPL टीमें भारतीय स्पिनरों की तलाश में हैं, इसलिए उन्हें अच्छी रकम मिल सकती है.  SRH या RR उन पर बड़ी बोली लगा सकते हैं. KKR भी इस खिलाड़ी के लिए बोली लगा सकती है. 

5. यश राज पुंजा - लेग-स्पिनर - कर्नाटक

यश राज पुंजा कर्नाटक के  लेग स्पिनर हैं. इस साल की KSCA महाराजा T20 लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे हैं.  उनकी गूगली कमाल की रहती है. उन्होंने गूगली से मनीष पांडे का विकेट लिया.  RR के लिए नेट बॉलर भी रह चुके हैं.

6. निखिल चौधरी - स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर - ऑस्ट्रेलिया

निखिल चौधरी होबार्ट हरिकेंस टीम का हिस्सा थे और अच्छा प्रदर्शन किया था.  इस ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के तौर पर रजिस्टर हुए हैं. एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज और  स्पिनर के तौर पर काफी अहम रह सकते हैं. 

7. नमन तिवारी - बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ - उत्तर प्रदेश

नमन तिवारी ने साल 2024 में भारत के लिए U19 वर्ल्ड कप खेला था.  नोएडा किंग्स के लिए उन्होंने UP T20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया है.  वह KKR सेटअप का हिस्सा रहे हैं और नेट बॉलर के तौर पर काम किया है. वह इस सीज़न में तेज़ गेंदबाज़ी कर रहे हैं और जबरदस्त फ़ॉर्म में हैं, उम्मीद है कि इस बार ऑक्शन में उन्हें कोई खरीददार मिलेगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

8. विग्नेश पुथुर - लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर - केरल

विग्नेश पुथुर आईपीएल  2025 में MI के लिए खेले और CSK के खिलाफ 3 विकेट भी लिए. इस बार भी उनके ऊपर बोली लग सकती है. 

9. राज लिंबानी - ऑलराउंडर - बड़ौदा

राज लिंबानी  ने कच्छ के रण की रेत में बॉलिंग करना शुरू किया, लेकिन क्रिकेट खेलने की चाहत में बड़ौदा चले गए, वह 2024 में U19 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे.  इस सीज़न में वह तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं और बल्ले से भी अच्छे हैं. फ्रेंचाइजी उनपर भी नजर रखेगी. 

10. मनी ग्रेवाल - तेज़ गेंदबाज़ - दिल्ली

मनी ग्रेवाल तेज़ गेंदबाज़ हैं जिसने दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन किया है और हैट्रिक ली है. ऑस्ट्रेलिया, RCB और DC के लिए नेट बॉलर भी रहे थे.  भविष्य में भारत के लिए खेल सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now