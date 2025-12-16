IPL Auction 2026 की बोली में छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, एक तो 12 गेंदों में पलट सकता है मैच

IPL auction 2026: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 10 टीम 77 खिलाड़ियों को खरीदने उतरेंगी और सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है. इस ऑक्शन में केकेआर और सीएसके के पर्स में ज्यादा पैसे हैं दोनों फ्रेंचाइजी इस बार अपने टीम में भारी लागत से मजबूत खिलाड़ियों को खरीदने के की कोशिश करेगी. वहीं, हमेशा की तरह इस बार भी ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जिसपर पैसों की बरसात होगी और सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं. जानते हैं ऐसे पांच खिलाड़ियों के बारे में जो आईपीएल ऑक्शन में छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं.

आकिब नबी - पेसर - जम्मू और कश्मीर- बेस प्राइस 30 लाख

आकिब नबी नई गेंद से कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं. गेंद को स्विंग कराते हैं और उन पर कंट्रोल है. इस साल दिलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे. इस साल अरुण जेटली स्टेडियम में J&K की दिल्ली पर जीत में अहम भूमिका निभाई है. डेथ बॉलर के रूप में नबी टीम के लिए काफी अहम हो सकते हैं. यॉर्कर का इस्तेमाल अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों ऑप्शन के तौर पर करते हैं. ऑक्शन में आकिब नबी को भी भारी भरकम पैसे मिल सकते हैं.

जेक फ्रेजर-मैकगर्क: ₹2 करोड़ बेस प्राइस

IPL नीलामी में एक रोमांचक विकल्प जेक फ्रेजर-मैकगर्क हैं, इस साल IPL ऑक्शन में सबसे रोमांचक युवा नामों में से एक हैं. टी-20 में जेक फ्रेजर-मैकगर्क एक धुआंधार खिलाड़ी हैं. उनके अंदर ज़बरदस्त पावर-हिटिंग, निडरता है और साथ ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं. जेक फ्रेजर-मैकगर्क एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 12 गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्हें टॉप-ऑर्डर में नए पावरफुल बल्लेबाजों की ज़रूरत है, उनके लिए ज़ोर लगा सकती है. पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी उनमें दिलचस्पी ले सकती हैं क्योंकि दोनों टीमों को ऐसे आक्रामक ओपनर्स चाहिए जो पावरप्ले में हावी हो सकें और गेंदबाजों का काम तमाम कर सकें.

कार्तिक शर्मा - विकेटकीपर (राजस्थान)- बेस प्राइस 30 लाख

कार्तिक शर्मा एक वर्सेटाइल T20 बैटर और पावर हिटर हैं. स्ट्राइक रेट 160+ के आस-पास रहा है. छक्के मारने में माहिर हैं. एक फिनिशर के तौर पर टीम के लिए काफी अहम हो सकते हैं. इस ऑक्शन में उन्हें बड़ी रकम मिल सकती है. 12 T20s मैच में उनके नाम 28 छक्के दर्ज है. अश्विन भी कार्तिक शर्मा की तारीफ कर चुके हैं. राजस्थान टीम के लिए कार्तिक एक फिनिशर के तौर पर काफी सफल रहे हैं.

क्विंटन डी कॉक: बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये

आईपीएल ऑक्शन में अनुभवी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक एक टॉप-टियर T20 ओपनर हैं और IPL ऑक्शन में सरप्राइज कर सकते हैं. भारत की धरती पर भारत के खिलाफ हाल ही में हुए T20 मैच में डी कॉक की 45 गेंदों में 90 रनों की पारी यह साबित करती है कि रिटायरमेंट से लौटने के बाद भी वह एक कीमती खिलाड़ी हैं. क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड खुद बोलता है, तेज़ शुरुआत, क्लीन हिटिंग, और हाई-प्रेशर मैचों में अनुभव, साथ ही कीपिंग करते समय कोई गेंद न छोड़ना. क्विंटन डी कॉक को लेकर फ्रेंचाइजियों ने अपनी रणनीति पहले ही बना ली है. यानी इस ऑक्शन में क्विंटन डी कॉक उन खिलाड़ियों में शामिल रहेंगे जो अपने प्राइस से चौंका सकते हैं. संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड करने के बाद राजस्थान रॉयल्स क्विंटन डी कॉक को अपनी टीम में शामिल करना चाह सकती है.

अशोक शर्मा - पेसर - राजस्थान- बस प्राइस 30 लाख

अशोक शर्मा हमेशा से एक टैलेंटेड पेसर रहे हैं, लेकिन इस साल अशोक ने राजस्थान के लिए टॉप परफ़ॉर्म किया है और डोमेस्टिक सर्किट में अपने खेल से सबका ध्य़ान अपनी ओर खींचा है. वह 140 से ज़्यादा की स्पीड से बॉलिंग करते हैं और उनकी एफर्ट बॉल एक सरप्राइजिंग हथियार है. परिवार के बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट छोड़ने से लेकर स्पीडस्टर कॉम्पिटिशन में नोटिस किए जाने तक. ऐसा लगता है कि क्रिकेट ने अशोक को बड़ी चीज़ों के लिए चुना है. क्रिकइंफो को दिए एक इंटरव्यू में, अशोक ने बताया था कि "कैसे उन्होंने ट्रायल्स में सैमसन और बटलर को आउट किया था."