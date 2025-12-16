विज्ञापन
IPL 2026 auction: पूरे 18 करोड़ में बिके पाथिराना, टैक्स चुकाने के बाद हाथ में आएगी इतनी श्रीलंका रकम, डिटेल से जानें

Read Time: 3 mins
X: social media

जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी ऑक्शन से पहले से ही जोर-शोर से चर्चा थी श्रीलंकाई युवा पेस सनसनी और जूनियर लसिथ मलिंगा के नाम से प्रसिद्ध मथीषा पाथिराना को अच्छी खासी रकम मिलेगी. और वह इसे हासिल करने में सफल भी रहे. पहले से ही 'जेब' में मोटा पैसा रखकर बैठी कोलकाता नाइट राइडर्स पाथिराना को खरीदने में सफल रही. और उसने युवा पेसर को 18 करोड़ रुपये की मोटी रकम पर खरीदा. वास्तव में पाथिराना उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल करने में सफल रहे. लेकिन जब पैसा मोटा मिला है, टैक्स भी अच्छा-खासा चुकाना होगा. चलिए जानिए कि वास्तव में टैक्स चुकाने के बाद युवा पेसर जब अपने देश में पहुंचेंगे, तो उनके खाते में कितनी रकम तमाम करों को चुकाने के बाद आएगी. 

पाथिराना की वास्तविक स्थिति

केकेआर ने श्रीलंकाई पेसर को सालाना 18 करोड़ रुपये की मोटी कीमत पर खरीदा है

विदेशी खिलाड़ियों पर लगने वाला टैक्स

इसके तहत आयकर की धारा 111BA और 194E के तहत सीधा 20 प्रतिशत टैक्स लाया जाता है. साथ ही, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 4 प्रतिशत उपकर भी लगता है. इसलिए पाथिराना को करीब 20.8 प्रतिशत टैक्स चुकना पड़ेगा. और  यह राशि 3 करोड, 74 लाख और 40 हजार रुपये बैठती है. नीलामी की राशि से कर का पैसा काटने के बाद पाथिराना को भारतीय मुद्रा में 14 करोड़, 25 लाख और 60 हजार रुपये मिलेंगे

श्रीलंकाई रुपये में मिलेगी इतनी रकम

1 भारतीय रुपया =    3.40 रुपये

 सैलरी                   भारतीय रुपये में      श्रीलंका रुपये में

आईपीएल वेतन          18  CR               61.20 CR

टैक्स चुकाएंगे            3.74 CR             12.73 CR 

शुद्ध वेतन                14.25 CR            48.47 CR

यह है श्रीलंका का वर्तमान कर नियम

श्रीलंका जाने से पहले पाथिराना भारत में पहले ही पाथिराना 20.8 प्रतिशत टैक्स चुकाएंगे. श्रीलंका में विदेशी कमाई पर टैक्स है और आमतौर पर इस पर 15 प्रतिशत कर लगाया जाता है. लेकिन भारत में कमाई पर श्रीलंका में दोहरी कर  प्रणाली का प्रावधान नहीं है. मतलब है कि पाथिराना की बल्ले-बल्ले है और उन्हें अपने देश में भारत में हुई कमाई पर कर में छूट मिलेगी.

पाथिराना के हाथ में कर चुकाने के बाद आएगी इतनी श्रीलंकाई रकम

पाथिराना को श्रीलंका रुपये में 48.47 करोड़ रुपये मिलेंगे, तो उन्हें अपने देश में 15 प्रतिशत टैक्स नहीं ही चुकाना होगा. युवा पेसर के हिस्से में अपने देश की मुद्रा में करीब 48.47 करोड़ रुपये आएंगे, जो कि अपने हाथ में बहुत ही बड़ी रकम है और उन्हें अपने देश में और बड़ा हीरो बनाने के लिए काफी है. 

इसलिए नहीं लगाएगा पाथिराना पर टैक्स

भारत में टैक्स अनिवार्य और सबसे ज्यादा है. विदेश में कर जमा कराने के कारण श्रीलंका ज्यादातर दोहरी कर प्रणाली नहीं अपनाता. इसलिए भारत में मिले 18 करोड़ रुपये के हिसाब से पाथिराना को श्रीलंका में 48.47 करोड़ रुपये मिलेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

