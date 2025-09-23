विज्ञापन

डार्क सर्कल ने बिगाड़ दी आपके चेहरे की खूबसूरती? ये लगाते ही 2 बार में गायब होंगे आंखों के नीचे बने गड्ढे

Dark circles: नींद की कमी और लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले डार्क सर्कल्स को आप इस घरेलू नुस्खे की मदद से कम कर सकते हैं. हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से फर्क दिखने लगेगा.

आंखों के नीचे काले घेरे मिटाने का देसी तरीका, योग गुरु ने बताया- कैसे सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट से होगा कमाल

How To Reduce Dark Circles: आज की लाइफस्टाइल में डार्क सर्कल्स आम समस्या बन चुके हैं. देर रात तक स्क्रीन देखना, नींद पूरी न करना और बढ़ता स्ट्रेस...ये सब आंखों के नीचे कालेपन की बड़ी वजहें हैं. नतीजा ये कि चेहरा थका हुआ और उम्र से बड़ा दिखने लगता है. अगर आप भी हर सुबह आईने में डार्क सर्कल्स (How to remove dark circles) देखकर परेशान होते हैं, तो अब महंगी क्रीमों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. 

डार्क सर्कल्स के आम कारण (Common Causes of Dark Circles)

  1. नींद की कमी.
  2. बढ़ती उम्र.
  3. जेनेटिक्स (परिवार से जुड़ी समस्या).
  4. एलर्जी और डिहाइड्रेशन.
  5. ज्यादा स्क्रीन टाइम.
  6. धूप में अधिक समय बिताना.
योग गुरु का देसी नुस्खा (Home Remedy by Yoga Guru)

योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपनी इंस्टा वीडियो में डार्क सर्कल्स के लिए एक असरदार घरेलू उपाय बताया. खास बात ये है कि इसमें सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है.

नुस्खे की सामग्री (natural dark circle hack)

  • कच्चा दूध.
  • हल्दी.
  • शहद.
  • कॉफी पाउडर.

कैसे करें इस्तेमाल (under-eye treatment)

  • एक कटोरी में कच्चा दूध लें.
  • उसमें हल्दी, शहद और कॉफी पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें.
  • इस पेस्ट को आंखों के नीचे लगाएं.
  • 10 मिनट बाद धो लें.
  • हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से फर्क दिखने लगेगा.

क्यों फायदेमंद है ये नुस्खा? (Benefits of Ingredients)

  • कच्चा दूध – स्किन को हाइड्रेट करता है और पोषण देता है.
  • हल्दी – एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और कालेपन को कम करते हैं.शहद – त्वचा को मॉइस्चराइज और सॉफ्ट बनाता है.
  • कॉफी पाउडर – ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर सूजन और डार्कनेस कम करता है.

नेचुरल और असरदार उपाय (under eye remedy)

इस नुस्खे की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का केमिकल या साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट्स से तैयार ये पैक आपकी आंखों को ताजगी देगा और चेहरा ग्लोइंग दिखेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

