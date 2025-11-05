VIDEO: देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ग्रैंड वेलकम, प्रधानमंत्री मोदी से आज शाम होगी मुलाकात

Indian Women's Team Warm Welcome Meet PM Modi Today: नवी मुंबई में आईसीसी महिला विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में भव्य स्वागत किया गया. टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंची है. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि टीम बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी और इसी सिलसिले में वह मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंच गई है.

#WATCH | Delhi: World Cup-winning Indian Women's Cricket Team receives a grand welcome as they arrive at a hotel in Delhi.



Team India lifted its maiden ICC Women's World Cup trophy on November 2. pic.twitter.com/VfbL36KjgO — ANI (@ANI) November 4, 2025

टीम के पहुंचने पर, होटल में ढोल बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. खिलाड़ियों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और होटल में भारी भीड़ जमा हो गई. खिलाड़ियों ने ढोल की धुन पर कुछ लोगों के साथ नृत्य भी किया.

तिरंगा लहराते और लोकप्रिय गीतों की धुन पर, बीसीसीआई ने होटल के कर्मचारियों और प्रशंसकों के साथ मिलकर खिलाड़ियों का होटल में स्वागत किया. टीम इससे पहले शाम को मुंबई से एक उड़ान के ज़रिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी और सीधे होटल ले जाई गई.

हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक विजय जुलूस की योजना नहीं बनाई गई है, लेकिन बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को इस एजेंसी को बताया कि टीम को उनके पहले आईसीसी खिताब के सम्मान में 51 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है. यह राशि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और पांच सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति के बीच वितरित की जाएगी.

रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में बारिश से विलंबित फ़ाइनल में, भारत ने प्लेयर ऑफ़ द मैच शेफाली वर्मा के 87 और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा के 58 रनों की बदौलत 298/7 का मज़बूत स्कोर बनाया.

जवाब में, कप्तान लॉरा वोल्वार्ट के 101 रनों के बावजूद, जिसमें दीप्ति ने पांच विकेट लिए, दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर आउट हो गई. जैसे ही दीप्ति ने नादिन डी क्लार्क को हराया, देश भर में जश्न का माहौल बन गया क्योंकि हरमनप्रीत एंड कंपनी ने सीनियर महिला टीम के लिए पहली बार आईसीसी रजत पदक जीतने का इंतज़ार खत्म कर दिया. आईएएनएस को पता चला है कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ अपने-अपने घर लौट जाएंगे.

भारत ने लीग चरण में लगातार तीन हार के बाद शानदार वापसी करते हुए न्यूज़ीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जहां उसने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी. आखिरकार, रविवार को भारत ने नीले रंग के समुद्र में नहाए खचाखच भरे घरेलू दर्शकों के सामने खिताब हासिल करके अपनी नियति का सामना किया.