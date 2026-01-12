विज्ञापन
IND vs NZ, 1st ODI: भारतीय टीम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा 300+ रनों के लक्ष्य को हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

Indian Cricket Team world record: विराट को उनके 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया .बता दें कि इस मैच को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया

IND vs NZ, 1st ODI: भारत ने रचा इतिहास

Indian Cricket Team world record:न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया, भारत की जीत में विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी की और 93 रन बनाए. भारत की जीत में कोहली की पारी अहम रही, विराट को उनके 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया .बता दें कि इस मैच को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया. भारतीय टीम विश्व क्रिकेट में इकलौते ऐसी टीम बन गई है जिनके नाम 300 से ज़्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए 20 मैच जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस लिस्ट में पहले से ही टॉप पर मौजूद भारत के बाद इंग्लैंड का नंबर आता है. एक बार की वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड ने 300 से ज़्यादा के टारगेट का 15 बार पीछा करते हुए सफलता पूर्वक हासिल किया है. 

ऑस्ट्रेलिया ने यह 14 बार किया है.  वे कभी दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम थे और उन्होंने लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप जीते - 1999, 2003 और 2007 में, बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम वनडे में 400 रन बनाने वाली पहली टीम भी है, जब उन्होंने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 434 रन बनाए.

सबसे ज़्यादा 300+ रनों के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक करने वाली टीम

300+ रनों के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक करने वाली टीमकितने बार
भारत 20
इंग्लैंड15
ऑस्ट्रेलिया14
पाकिस्तान 12
न्यूजीलैंड और श्रीलंका 11

विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला

कोहली को बल्ले से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने अब तक 45 बार यह अवॉर्ड वनडे में जीता है, वह अब इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और सनथ जयसूर्या से पीछे हैं.  सचिन ने वनडे में 62 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं, जबकि जयसूर्या ने यह अवॉर्ड 48 बार जीता है. कोहली रिटायर होने से पहले इस लिस्ट में श्रीलंकाई दिग्गज को पीछे छोड़ सकते हैं.

