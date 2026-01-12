विज्ञापन

5 साल की हुईं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका कोहली, एक्ट्रेस ने बर्थडे विश करते हुए लिखा- मैं तुम्हें नहीं जानती 

क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के दो बच्चे वामिका कोहली और अकाय कोहली हैं. 

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका कोहली ने मनाया 5वां बर्थडे
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली की बेटी वामिका कोहली पांच साल की हो गई हैं. 11 जनवरी को एक्ट्रेस ने बेटी को बर्थडे विश करते हुए एक प्यारा नोट शेयर किया, जिसमें वह बताती हैं कि कैसे मदरहुड ने उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया. अनुष्का ने बताया कि कैसे मदरहुड ने उनकी दुनिया को रीशेप किया और कुबूल किया कि वह अपने इस रूप को किसी भी चीज के लिए नहीं बदलेंगी. दरअसल, अनुष्का शर्मा, जिन्होंने 11 जनवरी 2021 को बेटी वामिका को जन्म दिया था. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने मदरहुड इंसान को कैसे चेंज करता है. इस पर बात की.

वामिका कोहली के 5 साल की होने पर अनुष्का शर्मा ने मदरहुड पर कही ये बात

 इसके साथ उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, मदरहुड को खुद को बदलने दो और अपने नए वर्जन की जिम्मेदारियां लो. अपनी पुरानी जिंदगी को रखने के आइडिया के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करें और अपने बेबी को साथ लेकर चलें. यह एक तरफा सच है. किसी ने इसकी कीमत नहीं बताई. थकी आंखें और पूरी दिल. हमारी जरूरतें नहीं खो रहीं. वह दोबारा अरेंज हो रही हैं. 

आगे पोस्ट में लिखा था, "मां बनना एक विरोधाभास है- प्यार और थकान, विकास और दुख, ये सब साथ-साथ चलते हैं. यह सारी फीलिंग्स थका देने वाली हैं. यह छोटी, भारी और सार्थक पलों के साथ होती हैं, जो हमें शेप देती हैं और इन्हें स्पेस डिजर्व करती हैं. क्योंकि यह हमसे बहुत कुछ मांगती हैं और हमें देखा और पकड़ा जाना चाहिए,” इसे रीशेयर करते हुए अनुष्का शर्मा ने रेड हार्ट इमोजी के साथ लिखा, "और मैं अपने उस वर्जन में वापस नहीं जाना चाहूंगी जिसमें मैं तुम्हें नहीं जानती थी, मेरे बच्ची. 11 जनवरी, 2021."

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बारे में 

अनुष्का शर्मा की 2013 में कमर्शियल शूट के दौरान विराट कोहली से मुलाकात हुई थी. वहीं 4 साल डेट करने के बाद कपल ने दिसंबर 2017 में इटली में शादी की. वहीं 11 जनवरी 2021 में कपल की बेटी वामिका का जन्म हुआ. जबकि 15 फरवरी 2024 में कपल बेटे अकाय कोहली के पेरेंट्स बने हैं. 

अनुष्का शर्मा का वर्कफ्रंट

अनुष्का शर्मा काफी समय से सिनेमा से दूर हैं. उनकी आखिरी फिल्म 2018 की जीरो थी, जिसे आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थीं. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद वह कला के घोड़े पे सवार गाने में नजर आई थीं, जो उनके प्रोडक्शन में बनी है. वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म चकदा एक्सप्रेस है, जिसमें वह पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के किरदार में हैं, जिसकी रिलीज की अभी जानकारी नहीं है.  

