एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

India Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीतने की भरसक कोशिश करेगी. बता दें कि शुभमन गिल को भारत का नया टी-20 उपकप्तान बनाया गया है. बता दें कि 2023 के एशिया कप में भी भारतीय टीम ने भी खिताब जीता था. इस बार के एशिया कप स्क्वाड में ऐसे पांच खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया है जिन्होंने अपने टी-20 करियर का शानदार आगाज किया था लेकिन भारत की टी-20 टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में जानते हैं टॉप 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनका चयन एशिया कप की टीम में नहीं हो पाया है.

श्रेयस अय्यर

अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार परफॉर्मेंस किया था और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. अय्यर ने भारत के लिए अबतक 51 T20I मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 136.12 की स्ट्राइक रेट और 30.66 के औसत से 1104 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक भी लगाए थे. वहीं,अय्यर ने आईपीएल 2025 में खेले 17 मैचों में 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे, उन्होंने आईपीएल में 6 अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. बता दें क अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंची थी.

यशस्वी जायसवाल

एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल नहीं किया गया है. बता दें कि जायसवाल को तीनों फॉर्मेट का बेस्ट खिलाड़ी माना जाता है, इसके बाद भी उनका चयन टी-20 टीम में नहीं हुआ है, जायसवाल को स्टैंड बाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. बता दें कि युवा जायसवाल ने 23 टी-20 इंटरनेशनल में 723 रन बनाए हैं. आखिर बार जायसवाल ने भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

रजत पाटीदार

रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने इस बार आईपीएल का खिताब जीता था. लेकिन उन्हें अबतक भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में खेलने का मौका नहीं मिला है. पाटीदार ने अबतक अपने करियर में (Rajat Patidar Profile - Cricket Player India | Stats, Record) 90 टी-20 मैच खेले हैं और कुल 2775 रन बनाए हैं. पाटीदार ने टी-20 में एक शतक और 26 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है.

ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में चयनकर्ताओं ने नहीं सोचा है. अपने टी-20 करियर का शानदार आगाज करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को भी एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है. इस समय गायकवाड़ बुची बाबू ट्रॉफी में खेल रहे हैं. ऋतुराज (Ruturaj Gaikwad Profile - Cricket Player India) ने अपने टी-20 करियर में 150 मैच खेले हैं और कुल 4996 रन बनाने में सफलता हासिल की है. गायकवाड़ ने अपने टी-20 करियर में 6 शतक और 35 अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं.

ईशान किशन

ईशान किशन के लिए भी टीम इंडिया में जगह बना पाना मुश्किल हो रहा है. किशन को भी टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है. 23 साल के ईशान किशन काफी लंबे समय से नेशनल टीम से बाहर चल रहे हैं. बता दें कि किशन इंजर्ड होकर दलीप ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं. मौजूदा समय वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. बता दें कि ईशान ने भारत के लिए 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और अब तक अपने करियर में 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं.

मोहम्मद शमी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम (Indian Team for Asia Cup 2025) में मोहम्मद शमी को भी जगह नहीं मिली है. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं. भारत और इंग्लैंड सीरीज के बाद उनकी वापसी को लेकर बातें हो रही थी लेकिन एशिया कप के टीम के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि अब शमी के लिए भारत के लिए खेलना मुश्किल है. टी20 में आखिरी बार शमी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े टी-20 में खेले थे.