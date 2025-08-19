विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'बहुत तकलीफ होती है...' अय्यर, जायसवाल, सिराज को नहीं मिला मौका, सोशल मीडिया पर आया तूफान

Indian Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला है. ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं.

Asia Cup 2025: 'बहुत तकलीफ होती है...' अय्यर, जायसवाल, सिराज को नहीं मिला मौका, सोशल मीडिया पर आया तूफान
Team India for Asia Cup 2025: सोशल मीडिया पर आया तूफान
  • एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में सूर्यकुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है.
  • श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिली है, जिससे सोशल मीडिया पर तूफान आया है.
  • एशिया कप 2025 का आयोजन अबू धाबी और दुबई में होगा, जिसमें भारत पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप ए में है
एशिया कप 2025 के लिए मंगलवार 19 अगस्त को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है. जबकि शुभमन गिल, जिनको लेकर काफी चर्चा थी, उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है. इसके अलावा रिंकू सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं. चयनकर्ताओं ने कोर टीम बनाए रखी है. इसके अलावा कुछ बड़े नाम भी है, जिन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है. श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है. जायसवाल भी जगह बनाने से चूक गए हैं. इसके अलावा सिराज भी टीम का हिस्सा नहीं है. ऐसे में सोशल मीडिया पर तूफान सा आया हुआ है. कुछ फैंस जहां टीम को बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं.

'बहुत तकलीफ होती है'

एशिया कप के टीम सेलेक्शन से पहले इस बात की बहुत चर्चा था कि श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा. रिपोर्ट्स में दावा था कि चयनकर्ता यूएई की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यक्रम में एक ऐसे बल्लेबाज को मौका देना चाहते हैं जो गेम चला सके. लेकिन अय्यर को मौका नहीं मिला है. ऐसे में फैंस ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं. 

एक फैन ने रिएक्शन दिया कि यह सबसे खराब टीम चयन हुआ है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की टी20 प्रारूप में वापसी हुई है. उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में आगामी एशिया कप के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. गिल ने अपना आखिरी टी20 मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, और सबसे छोटे प्रारूप में उनकी वापसी से संकेत मिलता है कि इंग्लैंड दौरे के बाद बोर्ड उन्हें एक ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में पेश करने की योजना बना रहा है. सूर्यकुमार यादव टी20 में टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे. इसके अलावा भारतीय टीम में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. दोनों ही पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. 

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बीसीसीआई मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जयसवाल भारत की एशिया कप टीम के लिए स्टैंडबाय हैं. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलने वाली टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है.

आठ टीमों का टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में आयोजित किया जाएगा. गत चैंपियन भारत को पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप 'ए' में रखा गया है. मेन इन ब्लू  10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी. इसके बाद वह 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी.  

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान) , अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यदाव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जयसवाल.

