IPL 2026: ऑक्शन से पहले आखिर क्यों 1005 खिलाड़ियों का पत्ता हो गया साफ? वजह हैरान कर देगी

बोर्ड के इस कदम से सभी फ्रेंचाइजियों को बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को विश्लेषण और चयन करने में सुविधा मिलेगी.

IPL 2026: ऑक्शन से पहले आखिर क्यों 1005 खिलाड़ियों का पत्ता हो गया साफ? वजह हैरान कर देगी
आईपीएल ऑक्शन से पहले 1000 खिलाड़ियों का पत्ता साफ
  • बीसीसीआई ने IPL मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर किए गए खिलाड़ियों में से 1005 नामों को हटाकर संख्या घटाई है
  • बोर्ड ने संख्या कम कर नीलामी प्रक्रिया को सरल और फ्रेंचाइजी के लिए चयन को सुगम बनाने का प्रयास किया है
  • IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित की जाएगी
आईपीएल ऑक्शन से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बीसीसीआई ने आगामी मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर करवाने वाले करीब 1000 खिलाड़ियों के नाम की छटनी कर दी है. जिसके बाद से हर कोई हैरान है. लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों बोर्ड ने यह कदम उठाया है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जबाव हम लेकर आए हैं. खबरों की माने तो बोर्ड ने खिलाड़ियों की भीड़ को कम करके नीलामी की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया है. बोर्ड की तरफ से ड्राफ्ट में शामिल 1355 खिलाड़ियों में से 1005 खिलाड़ियों के नाम को हटाया गया है. जिसके बाद मौजूदा खिलाड़ियों की कुल संख्या अब 350 रह गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड के इस कदम से सभी फ्रेंचाइजियों को बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को विश्लेषण और चयन करने में सुविधा मिलेगी. यही नहीं हर श्रेणी के खिलाड़ियों को क्रमवार तरीके से प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय भी प्राप्त होगा. आईपीएल 2026 की नीलामी प्रक्रिया 16 दिसंबर को अबू धाबी में पूरी की जाएगी. 

ऑक्शन लिस्ट में क्विंटन डी कॉक का नाम हुए शामिल

मिली जानकारी के मुताबिक क्विंटन डी कॉक को एक फ्रेंचाइजी के अनुरोध पर ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है. हाल ही में संन्यास से वापसी करते हुए डी कॉक ने भारत के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में शतक जड़ते हुए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. जिसके उम्मीद जताई जा रही है कि ऑक्शन के दौरान उनपर जमकर पैसों की बरसात हो सकती है. अफ्रीकी विकेटकीपर खिलड़ी ने 1 करोड़ रुपये की अपनी बेस प्राइस रखी है. 

35 नए खिलाड़ियों का नाम आया सामने 

यहीं नहीं 35 नए खिलाड़ियों का भी नाम सामने आया है. जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था. मगर अब उनका नाम ऑक्शन लिस्ट में जोड़ा गया है. वो खिलाड़ी कुछ इस प्रकार हैं- 

भारतीय खिलाड़ी: सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, साबिर खान, ब्रिजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धुरमिल मटकर, नमन पुष्पक, परीक्षित वलसांगकर, पूरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया और अमन शेखावत.

विदेशी खिलाड़ी: अरब गुल (अफगानिस्तान), माइल्स हैमंड (इंग्लैंड), डैन लेटगन (इंग्लैंड), क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका), कॉनर एज़थेरहुइज़न (दक्षिण अफ्रीका), जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका), बायंडा मजोला (दक्षिण अफ्रीका), ट्रैवीन मैथ्यू (श्रीलंका), बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका), कुशल परेरा (श्रीलंका), डुनिथ वेललेज (श्रीलंका) और अकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज).

