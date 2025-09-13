IND vs PAK, Asia Cup 2025: टीम इंडिया के 5 'चीते' जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मचा सकते हैं तहलका

Indian players to watch out in Asia Cup 2025: विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर लौट रही है जब भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टी20 एशिया कप 2025 में आमने-सामने होंगे. इस साल की शुरुआत में सीमा पार तनाव के बाद से यह दोनों पड़ोसियों के बीच पहली भिड़ंत होगी, जिससे दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. भारत ने एशिया कप में 19 मुकाबलों में से 10 में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान ने छह जीते हैं और तीन मैच बेनतीजा रहे हैं. टी20ई एशिया कप में भारत 2-1 से आगे है. ऐसे में अब एशिया का किंग कौन होगा. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस मैच में किस टीम को जीत मिलेगी. ऐसे में जानते हैं उन 5भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जो कमाल कर सकते हैं.

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा इस समय टी-20 क्रिकेट के सबसे धुआंधार बल्लेबाज हैं जो अपने खेल से मैच का परिणाम बदलने का मद्दा रखते हैं. UAE के खिलाफ अभिषेक ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर धमाका कर दिया था. 14 सितंबर को भारत के कट्टर विरोधी टीम पाकिस्तान के साथ होना है, अभिषेक से उस मैच में काफी उम्मीद है. अभिषेक की बल्लेबाजी को देखकर अभी से ही पाकिस्तानी खेमा डरा हुआ है. अभिषेक ने अबतक 18 मैच खेलकर 565 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 193.49 का रहा है. अभिषेक के नाम अबतक दो शतक औऱ 2 अर्धशतक दर्ज है. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार अभिषेक शर्मा मैच खेलने वाले हैं.

शुभमन गिल

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शुभमन गिल पर भी नजर रहेगी. गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उनकी बल्लेबाजी काफी अहम होने वाली है. राइट-हैंड ओपनिंग बल्लेबाज़ इस समय शानदार फॉर्म में हैं. गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेला है लेकिन टी-20 में पहली बार खेलने मैदान पर उतरेंगे. गिल ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 22 मैच में 598 रन बनाए हैं, गिल के नाम टी-20 में एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है.

जसप्रीत बुमराह

दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ मैच करिश्मा करने को बेताब हैं. पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों के खिलाफ बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जलवा दिखाने की कोशिश करेंगे. बुमराह ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक कुल 90 विकेट लेने में सफल रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने अबतक 4 टी-20 मैच खेला है और कुल 5 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

कुलदीप यादव

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई में खेला जाएगा. जहां स्पिनर्स कमाल कर सकते हैं. भारत के पास कुलदीप यादव जैसा मिस्ट्री स्पिनर है जो कमाल कर सकते हैं, पहले मैच में कुलदीप ने यूएई के खिलाफ मैच में 4 विकेट लिए थे. अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुलदीप कमाल करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगे. कुलदीप अगर आने वाले मैचों में इसी तरह से गेंदबाजी करते रहे तो भारत 9वीं बार एशिया कप जीतने में सफल हो जाएगा.

हार्दिक पंड्या

टीम इंडिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में धमाका करने के लिए तैयार हैं. हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक पल में मैच को बदल सकते हैं. पंड्या अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इस मैच में धमाका करने के लिए बेताब हैं.

फील्डिंग का कर रहे हैं जबरदस्त अभ्यास

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी फील्डिंग का जबरदस्त अभ्यास कर रहे हैं. शुभमन गिल, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में डाइविंग कैच का अभ्यास करते हुए नजर आए हैं. यही नहीं सभी खिलाड़ी एक जुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच की तैयारी जोर-शोर से कर रहे हैं.