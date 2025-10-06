विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ इन 10 राज्यों में बसते हैं देश के ज्यादातर अरबपति और करोड़पति, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Hurun India Rich List 2025: सिर्फ मुंबई में ही 548 लोग ₹1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले हैं, जो देश के पूरे पूर्वी हिस्से से भी ज्यादा है. दिल्ली में 223 ऐसे अमीर हैं, जबकि बाकी अधिकतर कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना से आते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ इन 10 राज्यों में बसते हैं देश के ज्यादातर अरबपति और करोड़पति, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Hurun India Rich List:रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अब 1,687 ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति ₹1,000 करोड़ से ज्यादा है.
नई दिल्ली:

क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सारे अरबपति और करोड़पति आखिर कहां रहते हैं? Hurun India Rich List 2025 का ताजा डेटा देखकर आपको हैरानी होगी .जिसके मुताबिक, देश के लगभग ज्यादातर अरबपति और करोड़पति सिर्फ 10 राज्यों में रहते हैं.यानि भारत की अमीरी कुछ चुनिंदा इलाकों में सिमट गई है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अब 1,687 ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति ₹1,000 करोड़ से ज्यादा है और इनमें से 358 अरबपति हैं. ये सभी मिलकर भारत की GDP का लगभग आधा हिस्सा अपने पास रखते हैं. सुनने में यह गर्व की बात लगती है, लेकिन जब आंकड़ों को ध्यान से देखा गया, तो एक अलग कहानी सामने आई वो ये कि भारत के अमीर लोग कुछ ही इलाकों में सिमट कर रह रहे हैं.

ये 10 राज्य हैं अमीरों की राजधानी

महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात मिलकर भारत की आधे से ज्यादा संपत्ति अपने पास रखते हैं. अगर इसमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को जोड़ दें, तो ये 10 राज्य देश की 90% से ज्यादा दौलत के मालिक हैं.इसका मतलब साफ है  भारत के नए अमीर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों से बन रहे हैं.

क्या है वजह?

महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. सिर्फ मुंबई में ही 548 लोग ₹1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले हैं, जो देश के पूरे पूर्वी हिस्से से भी ज्यादा है. दिल्ली में 223 ऐसे अमीर हैं, जबकि बाकी अधिकतर कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना से आते हैं.असल में, पैसा वहीं बढ़ता है जहां बिजनेस बढ़ने का मौका है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है और निवेशकों को भरोसा मिलता है. 

इन राज्यों में बेहतर शहरी ढांचा, इंडस्ट्रियल नेटवर्क और रोजगार के अवसर हैं, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग यहां काम और पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं. Hurun India की यह रिपोर्ट सिर्फ अमीरों की लिस्ट नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहर अब पैसों के साथ-साथ भीड़ और प्रेशर से भी भरे पड़े हैं, जबकि छोटे शहरों में आज भी अवसरों की कमी है.

Hurun India Rich List 2025 ने साफ कर दिया है कि भारत की अमीरी कुछ ही राज्यों में सिमट गई है. सवाल यह है कि क्या आने वाले सालों में बाकी राज्य भी इस लिस्ट में जगह बना पाएंगे?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hurun India Rich List, India Billionaires 2025, Richest States In India, Top 10 Richest States, India Rich List, Maharashtra Billionaires, Delhi Rich People, Indian Wealth Report, Richest Indian States, Hurun Report India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com