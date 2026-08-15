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15 अगस्त पर जब कप्तान कोहली ने संभाली थी कमान, टीम इंडिया को मिली इकलौती जीत

देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के दौरान कई बार मैदान पर उतरी है, लेकिन इस दिन भारतीय टीम को एकमात्र जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली है.

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15 अगस्त पर जब कप्तान कोहली ने संभाली थी कमान, टीम इंडिया को मिली इकलौती जीत
Virat Kohli
IANS

भारत अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. स्वतंत्रता दिवस भारतीय क्रिकेट इतिहास के दृष्टिकोण से भी काफी अहम है. इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच गॉल में टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. यह टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट टीम का 600वां टेस्ट है, इस लिहाज से यह ऐतिहासिक है. 

भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के दौरान कई बार मैदान पर उतरी है. कई मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि कई बार मायूसी का सामना भी करना पड़ा है. स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय टीम को एकमात्र जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली है. यह रोमांचक मुकाबला 14 अगस्त को शुरू हुआ था और 15 अगस्त तक खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी और पोर्ट ऑफ स्पेन में तिरंगा लहराया था. 

2019 में 14 अगस्त को भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मुकाबला शुरू हुआ और भारतीय समयानुसार 15 अगस्त के शुरुआती घंटों में समाप्त हुआ. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की. बारिश से बाधित 35 ओवरों के इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए. डकवर्थ-लुईस नियम के तहत मिले 255 रनों के लक्ष्य को भारत ने 6 विकेट रहते हासिल कर लिया.

भारत की जीत में कोहली ने निभाई अहम भूमिका

कप्तान विराट कोहली ने 99 गेंदों पर नाबाद 114 और श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों पर 65 रन की पारी खेलकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलायी थी. भारतीय टीम ने 32.5 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बना लिए थे. इस जीत को आधिकारिक तौर पर पुरुष क्रिकेट में स्वतंत्रता दिवस पर दर्ज पहली जीत माना जाता है. विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे और सीरीज भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-0 से जीती थी. 

80वें स्वतंत्रता दिवस पर गॉल में कप्तान गिल ने फहराया तिरंगा

श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले, शनिवार को टीम इंडिया ने गॉल में तिरंगा फहराकर देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, टीम के अन्य सदस्यों के साथ झंडा फहराने के कार्यक्रम में शामिल हुए.

आजादी का दिन है और हमारा 600वां टेस्ट मैच- गिल

भारत बनाम श्रीलंका के पहले टेस्ट में टॉस जीतने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि, हम पहले बैटिंग करेंगे, विकेट अच्छा लग रहा है और मौसम भी बढ़िया है, इसलिए उम्मीद है कि हमारे लिए क्रिकेट का यह दिन अच्छा रहेगा. हमने उसी प्लेइंग XI को चुना है जो पिछले मैच में खेली थी. हमारे पास पांच बॉलर हैं. दो तेज गेंदबाज़ और तीन स्पिनर. अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और इस मौके पर तो यह और भी खास है. यह हमारे लिए आजादी का दिन है और हमारा 600वां टेस्ट मैच भी है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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