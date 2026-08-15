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राहुल गांधी और सोनिया ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोका? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की आई सफाई

कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गाए जा रहे वंदे मातरम को राहुल और सोनिया गांधी ने इशारों में इसे रोकने की कोशिश की. लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था.

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राहुल गांधी और सोनिया ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोका? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की आई सफाई
कांग्रेस की वंदे मातरम गायन पर सफाई.
  • दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया
  • राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने का इशारा किया लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके
  • बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं
लालजी देसाई ने वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी से क्या कहा?
नई दिल्ली:

 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान अजीब स्थिति पैदा हो गई. दरअसल झंडा फहराए जाने के बाद वहां वंदे मातरम गाया जा रहा था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैसे ही वंदेमातरम गाना शुरू किया तो वे बीच में रुके ही नहीं. जबकि पहले सिर्फ दो अंतरा गाए जाने का रिवाज था. कार्यकर्ताओं को पूरा वंदेमातरम गाते देख राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसे रोकने के लिए इशारा भी किया. लेकिन इसे बीच में नहीं रोका गया. बीजेपी ने इसे दुर्भाग्य कहा तो कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है. पार्टी नेता ने रवींद्रनाथ टैगोर की कांग्रेस को दी गई सलाह का भी जिक्र किया.

दरअसल जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी वंदेमातरम का गायन बीचे में ही रोक रहे थे तब लालजी देसाई ने उनको समझाते हुए गायन को पूरा कराया. बाद में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई से असहमति जताते हुए चर्चा करते नजर आए. बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो जयराम रमेश ने इस पर सफाई दी है.

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'वंदेमातरम' को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना

बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस दफ्तर में वंदेमातरम गाने से रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस सरकार में भी वंदेमातरम गाने से रोका गया था. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लाल किले पर न जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. 

कांग्रेस की सफाई, सोनिया तो कुर्सी मांग रही थीं

बीजेपी के वंदेमातरम गाने से रोके जाने के आरोप पर कांग्रेस की सफाई सामने आई है. वंदे मातरम विवाद पर जयराम रमेश ने कहा कि कोई विवाद नहीं है. सोनिया गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को कुर्सी देने के लिए कह रही थीं, क्यों कि वह काफी समय से खड़े हुए थे. 

रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह का जिक्र

वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में 'वंदे मातरम' को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी कि बैठकों में 'वंदे मातरम' की केवल शुरुआती पंक्तियां ही गाई जानी चाहिए.

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