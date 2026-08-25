भारतीय गेंदबाजों ने सभी को दी मात फिर सोनल दिनुषा को क्यों नहीं रोक पाए? फैंस ने उठाए कप्तानी और बॉलरों पर सवाल

कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर रही. श्रीलंका ने 9 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए हैं और वह अभी भी पहली पारी के आधार पर 238 रन पीछे है. फॉलो ऑन टालने के लिए श्रीलंका को 39 रन और बनाने हैं. हालांकि, यह तस्वीर एकदम उलट होती अगर सोनल दिनुषा एक बार फिर क्रीज पर टिके ना होते तो. पहले टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले सोनल दूसरे टेस्ट में भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं. श्रीलंका ने दूसरे दिन 137 पर पांच विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद सोनल ने छोटी-छोटी साझेदारियां की और भारतीय गेंदबाजों को खूम परेशान किया. सोनल ने जैसे पहले टेस्ट में मोर्चा संभाला था, दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने मोर्चा संभाला.
इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कोई भी बल्लेबाज सफल नहीं रहा है. गॉल में हुए पहले टेस्ट की पहली पारी में निरोशन डिकवेला 80 रन बनाने में सफल हुए थे तो दूसरी पारी में सिर्फ 10 पर आउट हुए. धनंजय डी सिल्वा गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में 59 रन बना पाए थे, जबकि पहली पारी में वह 21 रन बनाकर आउट हुए थे. दूसरे टेस्ट में भी पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रन बनाए, जबकि पहले मैच में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. सूरियाबंदारा ने गॉल टेस्ट में दिनेश चांदीमल के कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में अपना टेस्ट डेब्यू किया था.
लेकिन सोनल तीनों ही पारियों में दीवार की तरह खड़े हुए. गॉल में उन्होंने 100 और 84 रनों की पारी खेली थी. जबकि कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन की समाप्ति पर वह 85 रन बनाकर नाबाद हैं. इस सीरीज़ में भारत ने सोनल दिनुशा के ख़िलाफ़ तेज़ गेंदबाज़ी, स्पिन, दूसरी नई गेंद और रिव्यू—सब कुछ आज़मा लिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए. ऐसा लगता है कि भारतीय गेंदबाजों का कोई प्लान इस बल्लेबाज के खिलाफ सफल नहीं हुआ है. हालांकि, इसमें उनकी तकनीकि ने भी अहम भूमिका निभाई है.
सोनल ने जिस आसानी के साथ स्वीप शॉट खेला और रन बटोरे, उसके खिलाफ भारतीय स्पिनर्स बेअसर नजर आए. ऐसा लग रहा है कि यह सीरीज भारत बनाम श्रीलंका नहीं बल्कि भारत बनाम सोनल हैं और सोनल इसमें बीस साबित हुए हैं. ऐसे में कई फैंस ने टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल उठाए तो कई ने इस लंकाई बल्लेबाज की तारीफ की.
3 innings. 3 fifty-plus scores. 1 hundred.— Suraj (@MindToMetric) August 25, 2026
Galle 1st innings: 100
Galle 2nd innings: 84
Colombo 1st innings: 50+ (unbeaten, still batting)
India have thrown pace, spin, second new ball, reviews everything at Sonal Dinusha this series, and he just won't budge.
Every time India… pic.twitter.com/v3L0rlkRFR
सोशल मीडिया साइट पर एक यूजर ने टीम इंडिया के प्लान पर सवाल उठाते हुए लिखा,"ऐसा लग रहा है जैसे भारत, सोनल दिनुशा को हमेशा के लिए बैटिंग करने देने में खुश है. आसानी से सिंगल लेने दिए जा रहे हैं. जब आप टेल-एंडर्स के समय सिर्फ़ बैटर को आउट करना चाहते हैं, तो ऐसा ही होता है. हमेशा की तरह गलत रणनीति."
It is like India is happy to let Sonal Dinusha bat forever, there are easy singles being allowed. This is what happens you want to get only batter out if the tail is on. Wrong strategy as always #SLvInd— Chandresh Narayanan (@chand2579) August 25, 2026
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,"आज ही मैंने सोचा कि पडिक्कल को 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सोनल दिनुशा या तो उनसे बेहतर खेलेंगे या फिर उनके साथ ट्रॉफ़ी शेयर करेंगे."
Just today I thought of Padikkal getting the Player of the tournament award but I feel Sonal Dinusha will either outplay him or share the trophy 🤝#SLvIND— Kaushal Malde (@Mr_Malde) August 25, 2026
एक अन्य यूजर ने कप्तान गिल पर तंज करते हुए लिखा,"अगर सोनल दिनुशा अपने 100 रन पूरे कर लें तो हैरान न हों...गिल की कप्तानी शानदार होगी."
Don't be surprise if Sonal Dinusha complete his 100 ...— Tanuj (@Chris_gayle90) August 25, 2026
Will be Brilliant captaincy by Gill#INDvsSL
एक फैन ने लिखा,"सोनल हमारे बॉलर्स से आउट ही नहीं हो रहा है."
Ye Sonal Dinusha to out ho nhi ho rha hmare bowlers se— Ankit Chaudhary (@Ankit_Sihag_) August 25, 2026
जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा,"सोनल दिनुशा ने शुभमन गिल की कप्तानी की पोल खोल दी है. श्रीलंका के नंबर 7 बल्लेबाज़ ने पहले मैच में भारत के खिलाफ़ 100 और 84 रन बनाए थे, और अब उन्होंने एक और अर्धशतक जड़ा है. गिल के पास अभी भी उनके लिए कोई जवाब नहीं है. न कोई योजना, न कोई नियंत्रण, बस समझ से बाहर कप्तानी."
Sonal Dinusha has completely exposed Shubman Gill's captaincy!— NiiK (@ElevateUrMind4) August 25, 2026
Sri Lanka's No. 7 batsman has already scored 100 & 84 against India in the first match, and now he has another fifty.
Gill still has no answer for him. No plans, no control, just clueless captaincy. pic.twitter.com/AdMCKXJP27
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