बिजी शेड्यूल के कारण वैभव सूर्यवंशी की टेस्ट टीम में नहीं होगी एंट्री? राहुल द्रविड़ ने दिया चौंकाने वाला बयान

आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में जब एंट्री हुई तो फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. हालांकि, इंग्लैंड दौरे पर 15 साल का यह बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया. लेकिन अगली ही सीरीज में अपने प्रदर्शन से वैभव ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता. वैभव ने अभी तक कुल छह पारियों खेली हैं और उसमें 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं. व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनका हुनर ​​सभी ने देखा है, लेकिन उन्हें रेड बॉल में अभी भी खुद को साबित करना है. वैभव भारत के प्रमुख घरेलू रेड-बॉल टूर्नामेंट, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट ज़ोन के लिए खेल रहे हैं. हालांकि, भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को लगता है है कि वैभव घरेलू क्रिकेट के पूरे सीज़न नहीं खेल पाएंगे और यह बात उनके टेस्ट खेलने के सपने में रुकावट बन सकती है.

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने जियोहॉटस्टार पर कहा,"वैभव के मामले में आपको सब्र रखना होगा. वह अभी सिर्फ़ 15 साल का है, और मैंने उसे जितना देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उसे प्रैक्टिस करने, घरेलू क्रिकेट खेलने और कुछ सीज़न रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिले, तो वह टेस्ट टीम में अपनी जगह बना सकता है. लेकिन क्या वह पहले से अच्छा खेल रहे खिलाड़ियों की जगह प्लेइंग XI में आ पाएगा, यह एक अलग और मुश्किल बात है."

द्रविड़ ने आगे बताया,"क्या उसे घरेलू क्रिकेट के दो पूरे सीज़न खेलने का समय मिल पाएगा, क्योंकि वह भारत के लिए व्हाइट-बॉल फ़ॉर्मेट में खेलने में बहुत व्यस्त रहेगा? इस बारे में मुझे पक्का नहीं पता. तो स्किल के मामले में, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है; लेकिन शेड्यूल की वजह से क्या वह ऐसा कर पाएगा, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है."

द्रविड़ ने सूर्यवंशी को तब करीब से बढ़ते हुए देखा था जब वह राजस्थान रॉयल्स के कोच थे. सूर्यवंशी ने IPL में शानदार प्रदर्शन किया और राजस्थान रॉयल्स के लिए 2026 सीज़न में 776 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. फिर उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका 'A' के खिलाफ़ लिस्ट A ट्राई-सीरीज़ फ़ाइनल में 29 गेंदों पर 94 रन बनाए.

इस युवा खिलाड़ी ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ़ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन ज़िम्बाब्वे के अगले दौरे पर उन्होंने कमाल का खेल दिखाया, जहां वह 151 रनों के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड जीता. रेड-बॉल क्रिकेट में, सूर्यवंशी ने आठ फ़र्स्ट-क्लास मैच खेले हैं और उनका औसत 17.25 रहा है.

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