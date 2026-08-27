कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ तो क्या होगा भारत पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में असर?

कोलंबो टेस्ट के पांचवें दिन श्रीलंका के मध्यम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बेहद रोमांचक बना दिया है. पांचवें दिन लंच से पहले पहले सेशन में श्रीलंकाई बल्लेबाज जमे रहे और भारतीय गेंदबाजों को एक भी विकेट हासिल नहीं करने दिया. पांचवें दिन के लंच तक श्रीलंका के सोनल दिनुषा 55 रन बनाकर और केशर नुवंथा 46 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे.

चाय तक श्रीलंका को 170 रनों की बढ़त

कोलंबो टेस्ट अगर ड्रॉ रहा और भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर सकी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप- WTC के पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया की पोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन उसका पॉइंट्स परसेंटेज- PCT काफी कम हो जाएगा. मुख्य प्रभाव रैंकिंग: भारत अभी 53.33 के PCT घटकर 51.51 अंक हो जायेगा.



ड्रॉ होने पर क्या होगा असर?

भारत फिलहाल पांचवें पायदान पर है और मैच ड्रॉ होने पर भी वह पांचवें स्थान पर ही बना रहेगा. दरअसल मैच ड्रॉ होने पर भारत को 4 अंक मिलेंगे, जिससे उसका PCT 53.33 से घटकर 51.51 या 51.52 पर आ जाएगा. ऐसे में WTC फाइनल में पहुँचने के लिए भारत का मार्जिन और कम हो जाएगा तथा आगे की सीरीज (जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) में जीत का दबाव बढ़ जाएगा.

अगर भारत जीता तो!

श्रीलंका पर भारत की जीत के साथ ही भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने की उम्मीदें और मज़बूत हो गईं हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम का पॉइंट्स परसेंट (PCT) 57.57 हो गया है. WTC 2021-23 में भारत सिर्फ 58.8 पीसीटी अंक हासिल कर फाइनल खेला था. इस बार भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड के अलावा बांग्लादेश की टीमें भी सेमीफ़ाइनल की रेस में शामिल हैं.