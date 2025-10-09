विज्ञापन
IND W vs SA W Head To Head Record: आज किसे मिलेगी जीत? मैच से पहले जान लें एक दूसरे के साथ कैसा रहा है इतिहास

India Women vs South Africa Women Head To Head Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच वनडे में अबतक 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय महिला टीम को 20, जबकि अफ्रीकी महिला टीम को 12 मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है.

India Women vs South Africa Women Head To Head Record
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे में कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं
  • पिछली पांच भिड़ंतों में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है
  • भारत ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के शुरुआती दोनों मैचों में जीत हासिल करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है
India Women vs South Africa Women Head To Head Record: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मुकाबले में आज (नौ अक्टूबर) भारतीय महिला टीम की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला विशाखापत्तनम स्थित एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान भारतीय महिला टीम की कोशिश करेगी कि वह जीत की हैट्रिक लगाए, जबकि विपक्षी टीम भी अपनी दूसरी जीत के लिए पूरी जी जान लगाएगी. ऐसे में क्रिकेट पंडितों का मानना है कि आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले बात करें दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में अबतक कैसी भिड़ंत रही है? तो यहां टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है. खबर लिखे जाने तक दोनों टीमों के बीच कुल 33 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय महिला टीम को 20, जबकि अफ्रीकी महिला टीम को 12 मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है. 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के पिछली पांच जंग में कौन रहा अव्वल? 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई पिछली पांच भिड़ंत में भारतीय टीम को सभी मुकाबलों में जीत मिली है. शायद यही वजह है कि आज के मुकाबले के लिए भी भारतीय महिला टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 

शुरुआती दोनों मुकाबलों में भारतीय महिला टीम को मिली है जीत 

भारतीय महिला टीम ने जारी टूर्नामेंट के शुरुआती अपने दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है. हरमनप्रीत एंड कंपनी की पहली भिड़ंत 30 सितंबर को श्रीलंका महिला टीम के साथ हुई थी. यहां उन्होंने डीएलएस मेथड के तहत 59 रनों से बाजी मारी थी. उसके बाद ब्लू टीम की अगली भिड़ंत पांच अक्टूबर को पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के साथ हुई. जहां उन्होंने विपक्षी टीम को 88 रनों से शिकस्त दी.

दक्षिण अफ्रीका महिला को मिली है एक जीत 

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने जारी टूर्नामेंट में खबर लिखे जाने तक दो मैच खेले हैं. इस बीच उन्हें एक मैच में जीत, जबकि एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. अफ्रीकी महिला टीम को पहले इंग्लिश महिला टीम के खिलाफ तीन अक्टूबर को 10 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. उसके बाद उन्होंने छह अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ 55 गेंद शेष रहते छह विकेट से बाजी मारी. 

भारत तीसरे, जबकि अफ्रीका पांचवें स्थान पर काबिज 

टूर्नामेंट के नौ मुकाबले बीत जाने के बाद भारतीय महिला टीम चार अंकों (+1.515) के साथ  अंकतालिका में तीसरे, जबकि अफ्रीकी महिला टीम दो अंकों (-1.402) के साथ पांचवें स्थान पर स्थित है. 

