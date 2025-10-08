विज्ञापन
अब मोहम्मद शमी ने की इस टीम में वापसी, दिग्गज पेसर के सामने बड़ा सवाल

Mohammed Shami: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में जगह न मिलने पर सवाल रोहित शर्मा को लेकर ही नहीं हो रहे, बल्कि मोहम्मद शमी को लेकर भी हैं

अब मोहम्मद शमी ने की इस टीम में वापसी, दिग्गज पेसर के सामने बड़ा सवाल
भारतीय पूर्व दिग्गज पेसर मोहमम्मद शमी
  • अभिमन्यु ईश्वरन को रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल टीम का कप्तान बनाया गया है जो 15 अक्टूबर से शुरू होगी
  • मोहम्मद शमी और आकाश दीप की तेज गेंदबाजी जोड़ी से बंगाल की गेंदबाजी विभाग में मजबूती आई है
  • शमी ने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भारत के लिए खेला था और अब घरेलू क्रिकेट में वापसी करेंगे
लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी 2025-26 सत्र में बंगाल की टीम की अगुवाई करेंगे. यह जानकारी बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) ने बुधवार को दी. प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को उप कप्तान बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया दौरे (Aus vs Ind) जबकि मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और आकाश दीप की भारतीय तेज गेंदबाजी जोड़ी के शामिल होने से तेज गेंदबाज़ विभाग मजबूत हुआ है. अनुष्तुप मजूमदार और सुदीप चटर्जी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा सुदीप कुमार घरामी बल्लेबाजी इकाई की रीढ़ होंगे. टीम में राहुल प्रसाद, सौरभ कुमार सिंह और विशाल भाटी जैसे उभरते हुए नाम भी शामिल हैं.

क्या पहले जैसा दमखम दिखा पाएंगे शमी?

लेकिन शुरू होने जा रहे सीजन में सबसे ज्यादा नजरें स्टार पेसर मोहम्मद शमी पर लगी होंगी, जो मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भारत के लिए खेलने के बाद से देश के लिए नहीं खेले हैं. शमी ने खुलकर भारत के लिए खेलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सेलेक्टरों ने इंग्लैंड के खिलाफ यह पाया कि वह फिटनेस के लिहाज से पांचदिनी क्रिकेट का भार वहन करने की स्थिति में नहीं हैं. लेकिन अब वनडे टीम से अनदेखी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब शमी पहले जैसा दमखम घरेलू क्रिकेट में दिखा पाएंगे?

चैंपियंस ट्रॉफी में रहा था ऐसा प्रदर्शन

फरवरी-मार्च में भारत की खिताबी जीत के समय भी शमी अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं  थे, लेकिन इसके बावजूद वह 5 मैचों में 9 विकेट लेकर संयुक्त रूप से दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे थे. लेकिन इस प्रदर्शन के बाद शमी को टीम में क्यों जगह नहीं दी गई, यह एक बड़ा सवाल है

बहरहाल, लक्ष्मी रतन शुक्ला मुख्य कोच बने रहेंगे जबकि अरूप भट्टाचार्य और शिव शंकर पॉल उनके सहायक होंगे. चरणजीत सिंह मथारू क्षेत्ररक्षण कोच होंगे. बंगाल को एलीट ग्रुप सी में गुजरात, हरियाणा, सेना, रेलवे, त्रिपुरा, उत्तराखंड और असम के साथ रखा गया है. टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को ईडन गार्डन्स में उत्तराखंड के खिलाफ करेगी, जिसके बाद 25 अक्टूबर से गुजरात के खिलाफ एक और घरेलू मैच होगा. आगामी रणजी ट्रॉफी में 38 टीम भाग लेंगी. एलीट डिवीजन (चार ग्रुप) में 32 और प्लेट डिवीजन में छह टीम हिस्सा लेंगी. प्रत्येक एलीट ग्रुप से शीर्ष दो टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी जबकि चार प्लेट टीम अपने-अपने वर्ग में नॉकआउट में आगे बढ़ेंगी.

बंगाल टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अभिषेक पोरेल, सुदीप कुमार घरामी, अनुस्तुप मजूमदार, सुदीप चटर्जी, सुमंत गुप्ता, सौरभ कुमार सिंह, विशाल भाटी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सूरज सिंधू जायसवाल, शाकिर हबीब गांधी, इशान पोरेल, काजी जुनैद सैफी, राहुल प्रसाद, सुमित मोहंता और विकास सिंह.

Mohammad Shami Ahmed, India, Australia, Australia Vs India 2024/25, Cricket
