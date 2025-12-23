IND W vs SL W 2nd T20I Highlights: शेफाली वर्मा की तूफान पानी, भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया

India Women vs Sri Lanka Women 2nd T20I Highlights: शेफाली वर्मा के तूफानी अर्द्धशतक के दम पर भारत ने पांच मैचों की सीरीज के दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. श्रीलंका से मिले 129 के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 11.5 ओवर में ही मैच अपने नाम किया. शेफाली ने 34 गेंदों में 202.94 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 69 रन बनाए और टीम इंडिया को 7 विकेट से आसान जीत दिलाई. भारत के लिए जेमिमा ने 15 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली. जबकि स्मृति ने 14 रन बनाए. वहीं कप्तान हरमनप्रीत 10 रन बनाकर लौंटी. भारत को 29 के स्कोर पर पहला झटका लगा था. लेकिन इसके बाद जेमिमा और शेफाली ने दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की. हरमनप्रीत और शेफाली के बीच तीसरे विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी हुई. जब स्कोर लेवल था, तब भारत ने कप्तान का विकेट गंवाया. (SCORECARD)

इससे पहले, विशाखापत्तनम में पांच मैचों की सीरीज के दूसरे महिला T20I में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए हैं और भारत को जीत के लिए 129 का लक्ष्य दिया है. श्रीलंका के लिए हर्षिता समरविक्रमा सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. उन्होंने 33 रनों की पारी खेली. उनके अलावा चमारी अथापथु ने 31 रन बनाए. जबकि हसिनी परेरा ने 22 रन बनाए. भारत के लिए वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने 2-2 शिकार किए. वहीं स्नेह राणा और क्रांति गौड़ के खाते में एक-एक सफलता आई.

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी थी दोनों टीमें

श्रीलंका महिला (प्लेइंग इलेवन): विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यू), मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी