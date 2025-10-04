IND vs WI 1st Test Day 3: चंद्रपॉल आउट, सिराज की गेंद पर नितीश कुमार रेड्डी ने पकड़ गजब का कैच

India vs West Indies LIVE Score, 1st Test Day 3: भारतीय टीम को दूसरी पारी में पहली सफलता टैगेनारिन चंद्रपॉल के रूप में हाथ लगी है. विपक्षी सलामी बल्लेबाज को मोहम्मद सिराज ने नितीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पहले चंद्रपॉल ने कुल 23 गेंदों का सामना किया. इस बीच 34.78 की स्ट्राइक रेट से आठ रन बनाने में कामयाब रहे. चंद्रपॉल का जब विकेट गिरा. उस दौरान टीम का स्कोर 7.2 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 12 रन था. . (IND vs WI 1st Test, day 3 Scorecard)