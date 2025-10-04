विज्ञापन
IND vs WI 1st Test Day 3: चंद्रपॉल आउट, सिराज की गेंद पर नितीश कुमार रेड्डी ने पकड़ गजब का कैच

India vs West Indies LIVE Cricket Updates, 1st Test Day 3: भारतीय टीम को दूसरी पारी में पहली सफलता टैगेनारिन चंद्रपॉल के रूप में हाथ लगी है. विपक्षी सलामी बल्लेबाज को मोहम्मद सिराज ने नितीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

IND vs WI 1st Test Day 3: चंद्रपॉल आउट, सिराज की गेंद पर नितीश कुमार रेड्डी ने पकड़ गजब का कैच
IND vs WI 1st Test, Day 3 LIVE Scorecard:
  • वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है और दोनों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है
  • पहला टेस्ट मैच दो अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है
  • तीसरे दिन के खेल की शुरुआत से पहले भारतीय टीम ने पहले दो दिन बेहतरीन प्रदर्शन किया है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs West Indies LIVE Score, 1st Test Day 3: भारतीय टीम को दूसरी पारी में पहली सफलता टैगेनारिन चंद्रपॉल के रूप में हाथ लगी है. विपक्षी सलामी बल्लेबाज को मोहम्मद सिराज ने नितीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पहले चंद्रपॉल ने कुल 23 गेंदों का सामना किया. इस बीच 34.78 की स्ट्राइक रेट से आठ रन बनाने में कामयाब रहे. चंद्रपॉल का जब विकेट गिरा. उस दौरान टीम का स्कोर 7.2 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 12 रन था. . (IND vs WI 1st Test, day 3 Scorecard)


