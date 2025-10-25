मसूद अज़हर के आतंकी मंसूबों का ये है खूबसूरत चेहरा, नाम है अफीरा, पूरा परिचय जान चौंक जाएंगे

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड में नई भर्ती में चौंकाने वाला नाम आया है. जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की पत्नी अफीरा बीबी को शूरा सदस्य बनाया गया है. इस तरह से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने अपनी महिला विंग “जमात-उल-मोमिनात” में एक और अहम चेहरा जोड़ लिया है.

कौन है अफीरा

अफीरा बीबी 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी है. उसे इस संगठन की शूरा (सलाहकार परिषद) का सदस्य बनाया गया है. अफीरा बीबी अब जैश प्रमुख मसूद अज़हर की बहन सादिया अज़हर के साथ मिलकर जमात-उल-मोमिनात की गतिविधियों को संभालेगी.

अफीरा का पति कौन

ख़ुफ़िया एजेंसी से जुड़े सूत्रों की मानें तो जैश की ये महिला विंग, जैश की विचारधारा फैलाने और महिलाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रही है. जैश का टॉप कमांडर रहा उमर फारूक मार्च 2019 में कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क इलाके में भारतीय सेना के ऑपरेशन में मारा गया था. फारूक ही उस कुख्यात पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साज़िशकर्ता था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे.

अफीरा-सादिया के क्या करेंगी

सूत्रों की मानें तो जैश अब अपने नेटवर्क को महिलाओं के ज़रिए मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है. अफीरा और सादिया के नेतृत्व में जमात-उल-मोमिनात, महिलाओं को “धार्मिक शिक्षा” और “सामाजिक गतिविधियों” के नाम पर कट्टरपंथी सोच से जोड़ने की कोशिश कर रही है. ख़ुफ़िया एजेंसियों की माने तो यह आतंकी संगठन का नया तरीका है, जिससे वह “महिला सशक्तिकरण” का झूठा चेहरा दिखाकर कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें.