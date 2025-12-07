विज्ञापन
India vs South Africa T20I Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक से होगी जबकि आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.

IND vs SA T20I Series: इस दिन से शुरू होगा टी20 का रोमांच, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, रिकॉर्ड से लेकर शेड्यूल तक जानें तमाम बातें
India vs South Africa T20I Series: इस दिन से शुरू होगा टी20 का रोमांच
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी.
  • टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.
  • दोनों टीमों के बीच अब तक 31 टी20 मैच हुए हैं जिनमें भारत ने 18 और साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं.
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज पूरी हो चुकी है. टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 0-2 से हराया, तो वनडे सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की. टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक से होगी और सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. भारत की नजर वनडे सीरीज जीतने के बाद टी20 सीरीज भी अपने नाम करने की होगी. शुभमन गिल, जो कोलकाता टेस्ट में गर्दन में लगी चोट के बाद से एक्शन से दूर हैं, टी20 सीरीज में वापसी करते दिखेंगे. अगरे साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज काफी अहम साबित होने वाली है. 

ऐसा है रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मुकाबला रोमांचक होता रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मैचों में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है. 1 मैच का परिणाम नहीं निकला.

कब और कहां होंगे मुकाबले 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को होगी. 9 दिसंबर को पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. 11 दिसंबर को दूसरा मुकाबला मुल्लानपुर, चंडीगढ़ में खेला जाएगा. तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में खेला जाएगा. 17 दिसंबर को चौथा टी20 मुकाबला इकाना स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा. सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. 

कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के सभी मैचों की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. मुकाबले का शाम 6:30 बजे होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. जबकि जियोहॉटस्टार पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

ऐसी है दोनों टीमें

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

साउथ अफ्रीका टीम:  ऐडन मार्कराम (कप्तान), ओटनाइल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवोन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्किया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका.

