IND vs SA Final: जीत की कहानी: जानिए किन टीमों को हराकर भारत पहुंचा फाइनल में

India Women's Road to Final: भारत ने अपने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप अभियान की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ की, टूर्नामेंट के बीच में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए उसने शानदार वापसी की. हम फाइनल तक की उनकी राह पर एक नजर डालते हैं क्योंकि हरमनप्रीत कौर की टीम अब अपना पहला वनडे विश्व कप जीतने से एक जीत दूर ह. फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से है. उस दक्षिण अफ्रीका से जो लीग स्टेज में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही, जिसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और पहली बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया.

श्रीलंका को 59 रनों से हराया

भारत ने विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका पर शानदार जीत के साथ मजबूत शुरुआत की. दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर के अर्धशतकों ने भारत को 269/8 तक पहुंचाया, जबकि हरलीन देयोल और प्रतिका रावल ने शीर्ष पर बहुमूल्य योगदान दिया. जवाब में, श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की और 82/1 पर पहुंच गया लेकिन भारत के गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट झटकते रहे. दीप्ति ने गेंद (3/54) के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जिससे मेजबान टीम 46 ओवर से कम समय में 211 रन पर आउट हो गई.

पाकिस्तान को 88 रन से हराया

श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद भारत का अगला मैच पाकिस्तान से था. नो हैंड शेक विवाद के बीच इस मैच पर सबकी निगाहें थी और टीम इंडिया ने दिखाया क्यों उसे फाइनल का दावेदार माना गया. भारत ने एक और दमदार प्रदर्शन करते हुए दो मैचों में दो जीत दर्ज की और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जिसमें हरलीन देयोल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए.

इसके बाद पाकिस्तान शुरुआत में ही लड़खड़ा गया और 26/3 पर फिसल गया. सिदरा अमीन (81) और नतालिया परवेज़ (33) ने पारी को आगे बढ़ाया. लेकिन एक बार जब वह साझेदारी टूटी तो भारत के गेंदबाजों ने नियंत्रण कर लिया. क्रांति गौड़ (3/20) और दीप्ति शर्मा (3/45) ने आक्रमण का नेतृत्व किया, जबकि स्नेह राणा ने 2/38 उनका साथ और भारत ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी जीत दर्ज की.

दक्षिण अफ़्रीका से मिली तीन विकेट से हार

जो जीत के बाद भारत की नजरें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने पर थी, लेकिन भारत को इसमें निराशा मिली. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कड़े मुकाबले में भारत को टूर्नामेंट की पहली हार का सामना करना पड़ा. ऋचा घोष ने 94 रन की शानदार पारी खेलकर अंत में स्नेह राणा के साथ 33 महत्वपूर्ण रन जोड़कर भारत को 250 के पार पहुंचाया. भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की और दक्षिण अफ्रीका को 81/5 पर रोक दिया था. लेकिन लॉरा वोल्वार्ड्ट और क्लो ट्रायॉन ने महत्वपूर्ण साझेदारी से स्थिति बदल दी. हालांकि दोनों टीम को जीत दिलाने से पहले आउट हो गए, लेकिन नादिन डी क्लर्क ने धैर्य बनाए रखते हुए दक्षिण अफ्रीका को सात गेंद शेष रहते हुए जीत दिलाई.

ऑस्ट्रेलिया से तीन विकेट से हारे

330 रन बनाने के बावजूद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) ने 150 रनों की साझेदारी करके भारत को एक आदर्श मंच दिया, जबकि मध्य क्रम के कैमियो ने एक मजबूत अंत सुनिश्चित किया. लेकिन एलिसा हीली की 107 गेंदों में 142 रनों की शानदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वनडे इतिहास में अपने सबसे बेहतरीन लक्ष्य का पीछा किया. भारत ने देर से विकेट लिए लेकिन अंतिम ओवरों में आस्ट्रेलियाई टीम को जीत हासिल करने से नहीं रोक सकी.

इंग्लैंड से चार रन से हारे

लगातार तीसरी बार करीबी हार से भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें को झटका लगा. इंग्लैंड ने हीदर नाइट के शानदार 109 रन की बदौलत 288/8 का स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट में उनका पहला शतक था, जबकि दीप्ति शर्मा ने 4/51 से प्रभावित किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत स्मृति मंधाना (88), हरमनप्रीत कौर (70) और दीप्ति (50) के योगदान से अच्छी स्थिति में दिखी. लेकिन अंत में टीम इंडिया 234/3 से 262/6 पर फिसल गई. भारत को आखिरी दो ओवरों में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन वह इतने रन नहीं बना सकी और इंग्लैंड अजेय रहा.

न्यूज़ीलैंड को 53 रनों से हराया (डीएलएस विधि), मिला सेमीफाइनल का टिकट

लगातार तीन हार के बाद भारत का अगला सामना न्यूजीलैंड से था और उसे इस मैच में हर हाल में जीत चाहिए थी. इस मैच में भारत ने टूर्नामेंट में अपनी सबसे शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. प्रतिका ने टूर्नामेंट का पहला शतक लगाया, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 76 रन जोड़े, जिससे भारत ने 49 ओवर में 340/3 रन बनाए. जवाब में, न्यूजीलैंड ने ब्रुक हॉलिडे (81) और इज़ी गेज़ (65*) के माध्यम से लड़ाई लड़ी, लेकिन नियमित अंतराल पर मिली सफलताओं ने भारत को आगे रखा. गेंदबाजों ने अनुशासन बनाए रखते हुए डीएलएस के माध्यम से 53 रन से जीत दर्ज की, जिससे भारत की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई.

बारिश से धुला बांग्लादेश के खिलाफ मैच

बांग्लादेश के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप-स्टेज मैच में बारिश ने बाधा डाली. मौसम की दखल से पहले भारत ने खुद को मजबूत स्थिति में ला दिया था. उन्होंने राधा यादव (3/30) की अगुवाई में बांग्लादेश को 27 ओवरों में 119/9 पर रोक दिया था और बाकी गेंदबाजी इकाई ने अच्छा योगदान दिया था. 126 रनों के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत 8.4 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा. दोनों टीमों ने उस मुकाबले में अंक बांटे जहां भारत जीतने की मजबूत स्थिति में था.

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया

भारत ने विश्व कप नॉकआउट इतिहास में सबसे महान प्रदर्शनों में से एक का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की. ऑस्ट्रेलिया ने फोएबे लीचफील्ड के शतक और एलिसे पेरी और एशले गार्डनर के अर्द्धशतक के दम पर 338 रन बनाए. जवाब में, भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट जल्दी खो दिए. टीम इंडिया एक समय 59/2 पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर जेमिमा रोड्रिग्स (127*) और हरमनप्रीत कौर (89) ने तीसरे विकेट के लिए रिकार्ड 167 रनों की साझेदारी कर भारत को शानदार वापसी करवाई. अंत में विकेट गिरने के बावजूद, रोड्रिग्स अंत तक टिके रहीं और कुछ गेंद शेष रहते हुए भारत को जीत दिलाई. यह विश्व कप नॉकआउट गेम में अब तक का सबसे सफल लक्ष्य था.

