IND vs SA-W Final Weather Updates: फाइनल में बारिश बनेगी विलेन! बेमौसम बरसात ने बढ़ाई चिंता, जानें मौसम को लेकर क्या है पूर्वानुमान

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार 02 नवंबर को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है. भारत जहां तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है तो वहीं अफ्रीकी टीम पहली बार खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल करने में सफल हुई है. ऐसे में यह पहला महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड, नहीं होंगे. भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों ही बीते 52 सालों से अपने पहले खिताब का इंतजार कर रहे हैं और दोनों ही इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपने खिताब का सूखा खत्म करना चाहेंगे. ऐसे में फैंस को इस ब्लॉकबस्टर मैच का बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, उनका यह मजा किरकिरा हो सकता है क्योंकि फाइनल के दिन बारिश की आशंक है.

बारिश कर सकती है मजा किरकिरा

फाइनल के दिन बारिश की आशंका है. मुंबई में यह बारिश का सीजन नहीं है. लेकिन बेमौसम बरसात ने सभी को हैरान कर रखा है. शहर में बीते दिनों भी बारिश हुई है और शानिवार को दक्षिण अफ्रीका के अभ्यास सत्र के दौरान भी थोड़ी देर के लिए बारिश आई थी. फाइनल में भी बारिश हो सकती है.

शनिवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के आसपास भारतीय टीम वार्म अप करने और फुटबॉल खेलने के लिए बाहर आई थी. तभी अचानक बादल छा गए और एहतियात के तौर पर कवर लगा दिए गए, जबकि एक नेट को तुरंत हटा दिया गया. हालांकि बारिश या बूंदाबांदी नहीं हुई, खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ एक घंटे से अधिक समय तक डगआउट के पास रुके रहे. मैदान के कुछ हिस्सों में अभी भी पहले की बारिश से थोड़ी नमी है.

शाम 5 बजे से पहले ही खिलाड़ी धीरे-धीरे मैदान पर लौट आए. नेट वापस लगा दिए गए थे. यह पूर्ण प्रशिक्षण सत्र नहीं था, क्योंकि केवल कुछ खिलाड़ियों ने ही अभ्यास लिया और एक घंटे में समाप्त हो गया.

दक्षिण अफ्रीकी टीम इसके बाद नेट्स पर अभ्यास के लिए आई. उनका ट्रेनिंग का समय करीब 6 बजे का था. अफ्रीकी टीम दो घंटे से अधिक का अभ्यास कर चुकी थी कि तभी तेज़ बारिश आ गई. जिससे दक्षिण अफ़्रीकी डगआउट में गए. इस दौरान मैदान का दो-तिहाई से अधिक भाग ढका हुआ था.

रविवार के लिए पूर्वानुमान उतना बुरा नहीं लग रहा है, दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे के बीच 30 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है. स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले मैच में रुक-रुक बारिश हो सकती है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई सेमीफ़ाइनल इसी मैदान पर खेला गया था और ऑस्ट्रेलियाई पारी के 5 ओवर पूरे होने के बाद बारिश के चलते थोड़ी देर मैच रूका था.

