INDW vs SAW Final: अगर बारिश ने बिगाड़ा खेल तो किसे मिलेगा खिताब? जानिए पूरा नियम

India vs South Africa Women's ODI World Cup 2025 Final: अगर भारत vs दक्षिण अफ्रीका फाइनल बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो ICC के नियम के अनुसार कौन बनेगा विजेता, जानिए पूरी जानकारी.

INDW vs SAW Final: अगर बारिश ने बिगाड़ा खेल तो किसे मिलेगा खिताब? जानिए पूरा नियम
India vs South Africa Final: क्या होगा अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो
  • महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा.
  • मैच के दिन और रिजर्व-डे पर बारिश की संभावना है, जिससे मुकाबले के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.
  • यदि दोनों दिन बारिश से मैच पूरा नहीं होता है तो ट्रॉफी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साझा की जाएगी.
महिला वर्ल्ड कप 2025 में इतिहास रचने जा रहा है. रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खिताबी मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के साथ एक नई टीम महिला वनडे विश्व कप विजेता बनेगी. भारतीय टीम साल 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार वनडे विश्व कप फाइनल खेलने जा रही है. घरेलू मैदान पर टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा पांचवीं बार है, जब मेजबान टीम खिताबी मुकाबला खेल रही है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया (1988), इंग्लैड (1993 और 2017) और न्यूजीलैंड (2000) ऐसा कर चुका है.

भारतीय टीम इस विश्व कप 7 में से 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है. सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. ये वही ऑस्ट्रेलियाई टीम थी, जिसने ग्रुप चरण में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था. वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम 7 में से 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल मैच में इस टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई.

मैच पर बारिश का साया

इस मुकाबले में बारिश का साया भी है. नवंबर में भी मुंबई और उसके आसपास बारिश हो रही है. हाल ही में देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है और रविवार को होने वाले फाइनल में पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है. खासकर शाम 5 बजे के बाद और अधिक बारिश होने की उम्मीद है. मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश की 30 प्रतिशत संभावना है. जिससे फैंस की चिंताए बढ़ी हुईं हैं. 

रिजर्व-डे के दिन भी बारिश!

वर्तमान आईसीसी नियमों के तहत, 2 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए एक रिजर्व-डे रखा गया है. लेकिन आईसीसी इस बात पर जोर देती है कि मैच को निर्धारित दिन पर ही खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, भले ही इसके लिए कम ओवरों का मुकाबला करना पड़े. यदि सभी प्रयासों के बावजूद खेल पूरा नहीं हो पाता है तो ही खेल अगले दिन तक खिंचेगा. 

हालांकि, बारिश होने की कोशिश में अंपायर्स की पूरी कोशिश होगी कि मैच शेड्यूल-डे के दिन ही खत्म हो. लेकिन अगर शेड्यूल वाले दिन मैच खत्म नहीं होता है तो रिजर्व-डे के दिन वहां से शुरू होगा, जहां पर शेड्यूल-डे के दिन रूका था. समस्या यह है कि दोनों ही दिन बारिश की आशंका है.

अगर रद्द हुआ फाइनल तो!

यदि लगातार बारिश के कारण रविवार को और उसके बाद रिजर्व-डे के दिन भी मैच नहीं हो पाता है और फाइनल बिना किसी परिणाम के समाप्त हो जाता है, तो ट्रॉफी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साझा की जाएगी. यह एक ऐसा परिणाम है जो न तो खिलाड़ी और न ही प्रशंसक चाहते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच साल 1997 से अब तक कुल 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा। भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि साउथ अफ्रीका को 13 मुकाबलों में जीत मिली. एक मैच बेनतीजा रहा.

भारत की टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री, शेफाली वर्मा.

साउथ अफ्रीका की टीम : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबांगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मारिजैन कप्प, ताजमिन ब्रित्स, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, ऐनी बॉश, मसबत क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे.

