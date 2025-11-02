IND vs SA Final: वूमेन वर्ल्ड कप में भारत का सफर: कब-कब कितना आगे पहुंची टीम इंडिया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला विश्व कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा. फैंस को उम्मीद है कि इस बार ट्रॉफी भारतीय टीम उठाएगी. भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है. साल 2005 और 2017 में उसे हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया तीसरे मौके पर खिताब का सूखा खत्म करना चाहेगी. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में अपने तीसरे प्रयास में खिताबी सूखे को खत्म किया था और कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय महिला टीम की है जो रविवार को अपने तीसरे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की चुनौती का सामना करेगी. साल 2005 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गये विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया था जबकि 2017 में इंग्लैंड ने घरेलू सरजमीं पर रोमांचक फाइनल में भारत पर नौ रन से जीत दर्ज की की.
भारत का ऐसा रहा है अब तक का सफर
1973 वर्ल्ड कप: महिला विश्व कप के शुरुआती दो आयोजनों में विजेता का फैसला लीग चरण के अंकों के आधार पर हुआ था. साल 1973 में हुए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने हिस्सा नहीं लिया था. इंग्लैंड इसमें चैंपियन बना था.
1978 वर्ल्ड कप: इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी. टीम इंडिया ने तीन मैच खेले थे और तीनों में उसे हार मिली थी.
1982 वर्ल्ड कप: 1982 वर्ल्ड कप से फाइनल की प्रथा शुरू हुई थी. भारत ने लीग स्टेज में 12 मैच खेले थे और उसे सिर्फ 4 में जीत मिली थी, जबकि 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा था. भारत ग्रुप स्टेज से आउट हो गई थी.
1993 वर्ल्ड कप: भारत लीग स्टेज में चौथे स्थान पर रहा था. उसने 7 में से 4 मैच जीते थे. फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था.
1997 वर्ल्ड कप: भारत पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था. सेमीफाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी. भारत ग्रुप बी में था. ग्रुप बी में उसने चार में से दो मैच जीते थे और टॉप-2 में रहा था. इसके बाद उसने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी.
2000 वर्ल्ड कप: भारत ग्रुप स्टेज में 7 में से 5 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर रहा था. सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल हुई टीम इंडिया को नॉकआउट में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया था.
2005 वर्ल्ड कप: इस वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में पहुंचा था. फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 रनों से हार मिली थी. भारत लीग स्टेज में दूसरे स्थान पर रहा था. सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था.
2009 वर्ल्ड कप: भारत ग्रुप स्टेज में तीसरे स्थान पर रहा था. तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था और उसमें भारत को 3 विकेट से जीत मिली थी.
2013 वर्ल्ड कप: 2013 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए काफी खराब रहा था. भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में आखिरी स्थान पर रही थी और टीम इंडिया सुपर-6 के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.
2017 वर्ल्ड कप: 2017 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी. भारतीय टीम लीग स्टेज के बाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. हालांकि, फाइनल में उसे इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी.
2022 वर्ल्ड कप: भारतीय टीम के लिए पिछला वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा था. टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के बाद अंक तालिका में पांचवें स्थान पर रही थी. टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.
