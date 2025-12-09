India vs South Africa 1st T20I LIVE Update: साउथ अफ्रीका ने कटक के बाराबती स्टेडियम में हो रहे पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. कप्तान सूर्या ने उलटे हाथ से सिक्का उछाला था, लेकिन इस बार यह ट्रिक काम नहीं आई है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा ना बनाकर चौंका दिया है. बता दें, अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा. पांच मैच इस सीरीज में होंगे. भारत टीम मैनेजमेंट ऐसे में अपने तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी. वर्ल्ड कप में भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, कौन विकेटकीपर होगा, किन ऑल-राउंडरों को मौका दिया जाएगा, किन स्पिनर्स पर भरोसा जताया जाए, ऐसे कई सवाल है, जिनको लेकर मैनेजमेंट आखिरी फैसला लेगा. ऐसे में मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाला मुकाबला काफी रोमांचक होगा. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मारक्रम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे

India vs South Africa Match Live Score 1st T20I Straight From Barabati Stadium, Cuttack