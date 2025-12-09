विज्ञापन
India vs South Africa 1st T20I LIVE Update: साउथ अफ्रीका ने कटक के बाराबती स्टेडियम में हो रहे पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. कप्तान सूर्या ने उलटे हाथ से सिक्का उछाला था, लेकिन इस बार यह ट्रिक काम नहीं आई है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा ना बनाकर चौंका दिया है. बता दें, अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा. पांच मैच इस सीरीज में होंगे. भारत टीम मैनेजमेंट ऐसे में अपने तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी. वर्ल्ड कप में भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, कौन विकेटकीपर होगा, किन ऑल-राउंडरों को मौका दिया जाएगा, किन स्पिनर्स पर भरोसा जताया जाए, ऐसे कई सवाल है, जिनको लेकर मैनेजमेंट आखिरी फैसला लेगा. ऐसे में मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाला मुकाबला काफी रोमांचक होगा. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मारक्रम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे

India vs South Africa Match Live Score 1st T20I Straight From Barabati Stadium, Cuttack

Dec 09, 2025 19:05 (IST)
India vs South Africa Live: गिल के बल्ले से आई बाउंड्री

मैच की दूसरी ही गेंद और शुभमन गिल के बल्ले से चौका आया है. 

Dec 09, 2025 19:01 (IST)
India vs South Africa LIVE: शुरू हुआ मैच

अभिषेक शर्मा-शुभमन गिल की सलामी जोड़ी क्रीज पर है. दोनों की नजरें भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने पर है.

Dec 09, 2025 18:59 (IST)
India vs South Africa LIVE: थोड़ी देर में शुरू होगा मैच

मैच की शुरुआत थोड़ी देर में होनी है. राष्ट्रगान हो चुका है. पहले अफ्रीकी टीम का राष्ट्रगान हुआ फिर भारत का. अब एक्शन शुरू होगा. अभिषेक और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आएंगे.

Dec 09, 2025 18:49 (IST)
India vs South Africa LIVE: चार सीमर, दो स्पिनर

भारतीय टीम चार सीमर और दो स्पिनर के साथ उतरा है. टीम में हार्दिक के साथ साथ शिवम दुबे भी हैं. यह देखना मजेदार होगा कि कौन पावरप्ले में गेंदबाजी करता है. पहले हार्दिक और बुमराह की जोड़ी यह काम करती थी.लेकिन आज अर्शदीप भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं. क्या हार्दिक और दुबे को मिडिल ओवरों में लाया जाएगा?

Dec 09, 2025 18:40 (IST)
India Vs South Africa Live Score: ऐसी है दोनों की प्लेइंग इलेवन

Dec 09, 2025 18:36 (IST)
India Vs South Africa Live Score: टॉस के बाद बोले कप्तान सूर्या

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारने के बाद कहा,"हम विकेट को देखकर थोड़े भ्रमित थे, कल यह थोड़ा हरा दिख रहा था. पहले बल्लेबाजी करके खुश हूं, इसका पूरा फायदा उठाना और बचाव करना चाहता हूं. यह (ओस) गेंदबाजों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, यह वास्तव में लंबे समय तक रहने वाला है. इसके बारे में सोचें नहीं, इसे एक चुनौती के रूप में लें. ऑस्ट्रेलिया में हमारी सीरीज अच्छी रही, अब हम दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे. यह अच्छी तैयारी है. इसका आनंद लेना चाहते हैं. यह एक अच्छा सिरदर्द है. जो लोग बाहर हैं वे हैं संजू सैमसन, कुलदीप यादव, और वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा."

Dec 09, 2025 18:34 (IST)
India Vs South Africa Live Score: टॉस जीतने के बाद बोले मारक्रम

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मारक्रम ने टॉस जीतकर कहा,"हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं. उम्मीद है कि भारत में हालात अच्छे होंगे.' चारों ओर काफ़ी ओस है, हो सकता है कि यह पूरे खेल के दौरान बनी रहे लेकिन बाद में थोड़ी ख़राब हो सकती है. चीजें इसी तरह काम करती हैं, बहुत सारे खेल दिमाग में चलते रहते हैं, खुद को सही मानसिक स्थिति में लाने की जरूरत है. विश्व कप के लिए शानदार तैयारी. परिस्थितियों की दृष्टि से यह बहुत अच्छा रहने वाला है."

Dec 09, 2025 18:31 (IST)
India Vs South Africa Live Score: सिक्का उछला

सिक्का उछला और गया साउथ अफ्रीकी कप्तान के पक्ष में. सूर्या ने उलटे हाथ से सिक्का उछाला, लेकिन इस बार यह ट्रिक काम नहीं आई है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

Dec 09, 2025 18:28 (IST)
India Vs South Africa Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस

अभी गौतम गंभीर पिच का मुआयना कर रहे हैं. टॉस थोड़ी देर में होना है. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह वॉर्म अप कर रहे हैं. भारतीय कप्तान टीम शीट के साथ बाहर आ रहे हैं. 

Dec 09, 2025 17:57 (IST)
India Vs South Africa Live Score: बुमराह स्पेशल शतक के करीब

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने स्पेशल शतक के करीब हैं. बुमराह ने भारत के लिए अभी तक 80 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 77 पारियों में 99 विकेट झटके हैं. बुमराह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और एक विकेट लेने ही वह इस प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय होंगे. बुमराह केवल पांचवें गेंदबाज होंगे, जिनके नाम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक विकेट होंगे.

Dec 09, 2025 17:53 (IST)
India Vs South Africa Live Score: क्या होगी प्लेइंग इलेवन

भारत संभावित प्लेइंग XI: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

दक्षिण अफ्रीका संभावित प्लेइंग XI: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे

Dec 09, 2025 17:52 (IST)
India Vs South Africa Live Score: कैसी होगी पिच

लाल मिट्टी की नई पिच है. बाराबती की पिच वानखेड़े से मिलती-जुलती है. एक टी20 मैच के लिए शानदार विकेट, जिस पर चौकों- छक्कों की बरसात हो सकती है. भारत इस वेन्यू पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पिछले दो मैच गंवा चुका है, ऐसे में टीम इंडिया आज हार के सिलसिले को तोड़ना चाहेगी.

Dec 09, 2025 17:50 (IST)
India Vs South Africa Live Score: कैसा है रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी तक 31 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं. बात अगर बीते पांच मैचों की करें तो इस दौरान भारत ने चार मैच जीते हैं, जबकि एक मैच दक्षिण अफ्रीका जीतने में सफल हुई है.

Dec 09, 2025 17:47 (IST)
India Vs South Africa Live Score: ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

दक्षिण अफ्रीका टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, रीज़ा हेंड्रिक्स, ओटनील बार्टमैन, डोनोवन फरेरा, क्वेना मफाका, जॉर्ज लिंडे

Dec 09, 2025 17:44 (IST)
India Vs South Africa Live Score: स्वागत है आपका पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारत और दक्षिण अफ्रीका आज पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भिड़ेंगी. इस सीरीज से वर्ल्ड कप का काउंट डाउन भी शुरू होगा. टीम इंडिया की नजरें वर्ल्ड कप से पहले तमाम सवालों के जवाब तलाशने पर होगी.

