IND vs SA: भारत में टेस्ट क्रिकेट में कितना बड़ा टारगेट हुआ है चेज? गुवाहाटी में करना होगा सर डॉन ब्रेडमैन वाला 'चमत्कार'

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया और भारत को 549 रनों का टारगेट दिया है. . यानी अब भारत को अपनी दूसरी पारी में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट चेज करना होगा. जो कि मुश्किल है.भारत में सबसे बड़ा टारगेट 387 रन चेज हुआ है, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था. 2008 में भारत ने 387 रन के टारगेट को चेन्नई में चेज करके 6 विकेट से जीत हासिल की थी. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी भी 500 से ज्य़ादा रनों का टारगेट चेज नहीं किया गया है. टेस्ट में सबसे बड़ा टरागेट जिसे चेज कर हासिल किया गया है वह है 418 रन.

भारत में टेस्ट में हासिल किए गए सबसे बड़े टारगेट

387/4 - भारत बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2008 276/5 - भारत बनाम इंडिया, दिल्ली, 1987 276/5 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2011 262/5 -भारत बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2012 256/8 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2010

टेस्ट में भारत के खिलाफ विरोधी टीम की ओर से भारत में बनाया गया सबसे बड़ा टारगेट

549 - साउथ अफीका, गुवाहाटी में, 2025*

543 - ऑस्ट्रेलिया नागपुर में, 2004

467 - साउथ अफीका ईडन गार्डन्स में, 1996

457 - ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में, 2004

452 -इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 चेन्नई में, 1934

447 - वेस्टइंडीज चेन्नई में, 1959

444 - वेस्टइंडीज कानपुर में, 1958

441 -ऑस्ट्रेलिया पुणे में, 2017

टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सफल चेज़

टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज़ सिर्फ़ 117 रन है, जो 2004 में ईडन गार्डन्स में हुआ था. मौजूदा कोच गौतम गंभीर उस मैच का हिस्सा थे. जैक कैलिस की दो पारी में सेंचुरी और फिफ्टी के बाद चौथी इनिंग्स में भारत को 117 रन का टारगेट चेज़ करने के लिए कहा गया था. भारत ने यह काम आसानी से पूरा कर लिया. ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने 10 रन बनाए, जबकि गंभीर ने 26 रन जोड़े थे. इसके बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 47 और 32 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी.

टेस्ट में भारत का सबसे सफल रन चेज़

टारगेट रन विरोधी टीम वेन्यू साल 403 406/4 वेस्ट इंडीज़ पोर्ट ऑफ़ स्पेन 1976 387 387/4 इंग्लैंड चेन्नई 2008 328 329/7 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 2021 276 276/5 वेस्ट इंडीज़ दिल्ली 2011 264 264/5 श्रीलंका कैंडी 2001 261 262/5 न्यूज़ीलैंड बेंगलुरु 2012 257 258/5 श्रीलंका कोलंबो (PSS) 2010 254 256/8 ऑस्ट्रेलिया मुंबई (BS) 1964 230 233/6 ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 2003 216 216/9 ऑस्ट्रेलिया मोहाली 2010 207 207/3 ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु 2010 203 203/4 पाकिस्तान दिल्ली 2007 200 200/5 न्यूज़ीलैंड डुनेडिन 1968 192 192/5 इंग्लैंड रांची 2024 190 190/3 ज़िम्बाब्वे दिल्ली 2000

कौन होगा अगला 'सर डॉन बैडमैन'

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी संभव है. भारत को पांचवें दिन 522 रन और बनाने हैं. यदि एक भारतीय आज तिहरा शतक जमाने में सफल रहा तो यह लक्ष्य मुमकिन है. बता दें कि साल 1930 में एक बार ऐसा हुआ था जब किसी बल्लेबाज ने एक दिन में तिहरा शतक जमाने का कमाल किया था. वह बल्लेबाज कोई और नहबीं बल्कि सर डॉन बैडमैन थे. बैडमैन ने डॉन ब्रेडमैन ने 449 गेंदों पर 46 चौकों से 334 रन की पारी खेली थी. हेडिग्ले में खेले गए इस टेस्ट में इस मैच के जरिए सर डॉन ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, आतिशी अंदाज से सर डॉन ब्रैडमैन ने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट पर 458 के स्कोर में 309 रन बनाकर नाबाद रहे. सर डॉन ब्रैडमैन की पारी के दम पर यह टेस्ट मैच ड्रा रहा था. इंग्लैंड ने पहली पारी में 566 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 और 95/3 का स्कोर खड़ा किया था.

टेस्ट ड्रा करने के लिए किसी बल्लेबाज को खेलनी होगी मैराथन पारी

वहीं, टेस्ट मैच ड्रा करने के लिए भारत की ओऱ से किसी एक बल्लेबाज को मैराथन पारी खेलनी होगी. तब ही यह टेस्ट मैच ड्रा हो सकता है. भारत के पास ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और फिर साई सुदर्शन से चमत्कार की उम्मीद है.