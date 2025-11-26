विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: भारत में टेस्ट क्रिकेट में कितना बड़ा टारगेट हुआ है चेज? गुवाहाटी में करना होगा सर डॉन ब्रेडमैन वाला 'चमत्कार'

IND vs SA, 2nd Test: भारत में सबसे बड़ा टारगेट 387 रन चेज हुआ है, जिसमें भारत  ने इंग्लैंड को हराया था

Read Time: 4 mins
Share
IND vs SA: भारत में टेस्ट क्रिकेट में कितना बड़ा टारगेट हुआ है चेज? गुवाहाटी में करना होगा सर डॉन ब्रेडमैन वाला 'चमत्कार'
Highest Run Chases - Test Cricket, IND vs SA
  • गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 500 से अधिक रन की लीड हासिल कर ली है
  • भारत को अपनी दूसरी पारी में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज़ करना होगा
  • भारत में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल टारगेट 387 रन का है, जो इंग्लैंड के खिलाफ 2008 में हुआ था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया और भारत को 549 रनों का टारगेट दिया है. . यानी अब भारत को अपनी दूसरी पारी में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट चेज करना होगा. जो कि मुश्किल है.भारत में सबसे बड़ा टारगेट 387 रन चेज हुआ है, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था. 2008 में भारत ने 387 रन के टारगेट को चेन्नई में चेज करके 6 विकेट से जीत हासिल की थी. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी भी 500 से ज्य़ादा रनों का टारगेट चेज नहीं किया गया है. टेस्ट में सबसे बड़ा टरागेट जिसे चेज कर हासिल किया गया है वह है 418 रन.

Latest and Breaking News on NDTV

भारत में टेस्ट में हासिल किए गए सबसे बड़े टारगेट

  1. 387/4 - भारत बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2008 
  2. 276/5 - भारत  बनाम इंडिया, दिल्ली, 1987 
  3. 276/5 - भारत  बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2011 
  4. 262/5 -भारत  बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2012 
  5. 256/8 - भारत  बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2010

टेस्ट में भारत के खिलाफ विरोधी टीम की ओर से भारत में बनाया गया सबसे बड़ा टारगेट

  • 549 - साउथ अफीका, गुवाहाटी में, 2025*
  • 543 - ऑस्ट्रेलिया नागपुर में, 2004
  • 467 - साउथ अफीका ईडन गार्डन्स में, 1996
  • 457 - ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में, 2004
  • 452 -इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 चेन्नई में, 1934
  • 447 - वेस्टइंडीज चेन्नई में, 1959
  • 444 - वेस्टइंडीज कानपुर में, 1958
  • 441 -ऑस्ट्रेलिया पुणे में, 2017

टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सफल चेज़

टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज़ सिर्फ़ 117 रन है, जो 2004 में ईडन गार्डन्स में हुआ था.  मौजूदा कोच गौतम गंभीर उस मैच का हिस्सा थे.  जैक कैलिस की दो पारी में सेंचुरी और फिफ्टी के बाद चौथी इनिंग्स में भारत को 117 रन का टारगेट चेज़ करने के लिए कहा गया था.  भारत ने यह काम आसानी से पूरा कर लिया.  ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने 10 रन बनाए, जबकि गंभीर ने 26 रन जोड़े थे. इसके बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने  47 और 32 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. 

टेस्ट में भारत का सबसे सफल रन चेज़

टारगेटरनविरोधी टीमवेन्यूसाल
403 406/4वेस्ट इंडीज़ पोर्ट ऑफ़ स्पेन1976
387387/4  इंग्लैंड चेन्नई2008
328329/7ऑस्ट्रेलियाब्रिस्बेन2021
276 276/5वेस्ट इंडीज़दिल्ली  2011
264264/5श्रीलंकाकैंडी2001
261 262/5न्यूज़ीलैंडबेंगलुरु 2012
257258/5 श्रीलंकाकोलंबो (PSS)2010
254256/8ऑस्ट्रेलियामुंबई (BS)1964
230 233/6ऑस्ट्रेलियाएडिलेड2003
216 216/9 ऑस्ट्रेलियामोहाली2010
207207/3ऑस्ट्रेलियाबेंगलुरु2010
203203/4पाकिस्तान  दिल्ली2007
200 200/5न्यूज़ीलैंडडुनेडिन1968
192192/5 इंग्लैंड रांची 2024
190190/3ज़िम्बाब्वेदिल्ली2000

कौन होगा अगला 'सर डॉन बैडमैन'

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी संभव है. भारत को पांचवें दिन 522 रन और बनाने हैं. यदि एक भारतीय आज तिहरा शतक जमाने में सफल रहा तो यह लक्ष्य मुमकिन है. बता दें कि साल 1930 में एक बार ऐसा हुआ था जब किसी बल्लेबाज ने एक दिन में तिहरा शतक जमाने का कमाल किया था. वह बल्लेबाज कोई और नहबीं बल्कि सर डॉन बैडमैन थे.  बैडमैन ने डॉन ब्रेडमैन ने 449 गेंदों पर 46 चौकों से 334 रन की पारी खेली थी. हेडिग्ले में खेले गए इस टेस्ट में इस मैच के जरिए सर डॉन ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, आतिशी अंदाज से सर डॉन ब्रैडमैन ने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट पर 458 के स्कोर में 309 रन बनाकर नाबाद रहे.  सर डॉन ब्रैडमैन की पारी के दम पर यह टेस्ट मैच ड्रा रहा था. इंग्लैंड ने पहली पारी में 566 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 और 95/3 का स्कोर खड़ा किया था. 

टेस्ट ड्रा करने के लिए किसी बल्लेबाज को खेलनी होगी मैराथन पारी

वहीं, टेस्ट मैच ड्रा करने के लिए भारत की ओऱ से किसी एक बल्लेबाज को मैराथन पारी खेलनी होगी. तब ही यह टेस्ट मैच ड्रा हो सकता है. भारत के पास ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और फिर साई सुदर्शन से चमत्कार की उम्मीद है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now