IND vs SA: भारत में टेस्ट क्रिकेट में कितना बड़ा टारगेट हुआ है चेज? गुवाहाटी में टीम इंडिया को करना होगा चमत्कार

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया और भारत को 549 रनों का टारगेट दिया है. . यानी अब भारत को अपनी दूसरी पारी में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट चेज करना होगा. भारत में सबसे बड़ा टारगेट 387 रन चेज हुआ है, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था. 2008 में भारत ने 387 रन के टारगेट को चेन्नई में चेज करके 6 विकेट से जीत हासिल की थी. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी भी 500 से ज्य़ादा रनों का टारगेट चेज नहीं किया गया है. टेस्ट में सबसे बड़ा टरागेट जिसे चेज कर हासिल किया गया है वह है 418 रन.

भारत में टेस्ट में हासिल किए गए सबसे बड़े टारगेट

387/4 - भारत बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2008 276/5 - भारत बनाम इंडिया, दिल्ली, 1987 276/5 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2011 262/5 -भारत बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2012 256/8 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2010

टेस्ट में भारत के खिलाफ विरोधी टीम की ओर से भारत में बनाया गया सबसे बड़ा टारगेट

549 - साउथ अफीका, गुवाहाटी में, 2025*

543 - ऑस्ट्रेलिया नागपुर में, 2004

467 - साउथ अफीका ईडन गार्डन्स में, 1996

457 - ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में, 2004

452 -इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 चेन्नई में, 1934

447 - वेस्टइंडीज चेन्नई में, 1959

444 - वेस्टइंडीज कानपुर में, 1958

441 -ऑस्ट्रेलिया पुणे में, 2017

टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सफल चेज़

टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज़ सिर्फ़ 117 रन है, जो 2004 में ईडन गार्डन्स में हुआ था. मौजूदा कोच गौतम गंभीर उस मैच का हिस्सा थे. जैक कैलिस की दो पारी में सेंचुरी और फिफ्टी के बाद चौथी इनिंग्स में भारत को 117 रन का टारगेट चेज़ करने के लिए कहा गया था. भारत ने यह काम आसानी से पूरा कर लिया. ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने 10 रन बनाए, जबकि गंभीर ने 26 रन जोड़े थे. इसके बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 47 और 32 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी.

टेस्ट में भारत का सबसे सफल रन चेज़