पुतिन का राष्ट्रपति भवन में सम्मान, क्या है सेरेमोनियल रिसेप्शन, क्या होता है खास, जानें सब

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पुतिन की अगवानी की और दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से एक-दूसरे से मिले. पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है. इस दिन पुतिन दिन भर कार्यक्रमों में व्‍यस्‍त रहेंगे और शाम को उनके सम्‍मान में राष्‍ट्रपति भवन में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया जाएगा. हालांकि सुबह 11 बजे पुतिन के सम्‍मान में राष्‍ट्रपति भवन में रूसी राष्‍ट्रपति का औपचारिक स्‍वागत किया जाएगा और सेरेमोनियल रिसेप्‍शन का आयोजन किया जाएगा.

आइए जानते हैं कि आखिर यह सेरेमोनियल रिसेप्‍शन क्‍या होता है और आखिर क्‍यों इसकी खासी अहमियत है.

किसे दिया जाता है सेरेमोनियल रिसेप्‍शन?

देश में जब भी कोई खास विदेशी मेहमान आता है तो उसका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में ही किया जाता है.

विदेशी मेहमानों में भी राष्ट्र प्रमुख को ही राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान दिया जाता है.

यह जरूरी नहीं है कि हर राष्ट्र प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट का राष्ट्रपति भवन में स्वागत हो,‌ यह सम्मान भी कुछ महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्र प्रमुखों को उनकी राजकीय यात्रा में मिलता है. जैसे अपने देश मे हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेड ऑफ गवर्मेंट हैं.

सेरेमोनियल रिसेप्‍शन के दौरान क्‍या होता है?

रूसी राष्ट्रपति हमारे देश के लिए खास हैं, इसलिए प्रधानमंत्री उन्हें लेने एयरपोर्ट गए और अब उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा.

राष्ट्रपति भवन के सामने खुले‌ प्रांगण में जिसे फोर कोर्ट भी कहा जाता है, पुतिन का स्वागत होगा.

इसमें ट्राय सर्विस गॉर्ड यानी तीनो सेनाओं की टुकड़ी और मिलिट्री बैंड होते हैं. साथ में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड भी होते हैं.

प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति पुतिन को सलामी दी जाएगी. इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन परेड का निरीक्षण भी करेंगे.

परेड के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे.

इसके बाद उन्‍हें उन गणमान्य व्यक्तियों से मिलाया जाएगा जो उनके स्वागत में बुलाए गए हैं. इसमें विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं.

ये हैं पुतिन का आज का कार्यक्रम

राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन के बाद इसके बाद विदेशी मेहमान अमूमन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाते हैं. पुतिन भी साढ़े 11 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर 11 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी. इसके बाद 1 बजकर 50 मिनट पर मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी किया जाएगा. दोनों नेताओं का दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर भारत-रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पुतिन की मुलाकात शाम 7 बजे होगी. राष्ट्रपति मुर्मू रूसी राष्ट्रपति के लिए डिनर का भी आयोजन करेंगी. इसके बाद पुतिन रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर आरटी का नया इंडिया चैनल भी लॉन्च करेंगे और इसके बाद ही रात करीब 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे.