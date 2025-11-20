KKR से लेकर DC तक, रचिन रवींद्र के लिए मिनी ऑक्शन में इन 3 टीमों के बीच होगी जंग, वजह बन रही है खास

आईपीएल के आगामी मिनी ऑक्शन से पहले कई टीमों ने अपनी कमजोर कड़ियों पर ध्यान दिया है. जिन टीमों को लग रहा था कि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनकी जीत में बांधा बन रहा है. उन्होंने आगामी मिनी ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया है. आईपीएल की 5 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने भी आगामी सीजन से पहले कई खिलाड़ियों को रिलीज किया है. जिसमें न्यूजीलैंड के स्टार बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का भी नाम शामिल है. यही नहीं फ्रेंचाइजी ने डेवोन कॉनवे और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना जैसे मैच विनर प्लेयरों को भी रिलीज कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने जरुर इन स्टार खिलाड़ियों से दूरी बना ली है, लेकिन आगामी निलामी में पूरी संभावना नजर आ रही है कि इन खिलाड़ियों को कोई न कोई टीम मिल जाएगी. कुछ खिलाड़ियों के ऊपर तो अभी से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. इन खिलाड़ियों में रचिन रवींद्र का भी नाम प्रमुख है. आगामी ऑक्शन में बात करें कौन सी 3 टीमें उन्हें अपने बेड़े में शामिल करने के लिए जोर आजमाइश कर सकती हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

कोलकाता नाइट राइडर्स

केकेआर की टीम ने आगामी सीजन से पूर्व कई बल्लेबाजों को रिलीज कर दिया है. जिसमें क्विंटन डी कॉक के साथ-साथ रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल का नाम प्रमुख रुप से शामिल है. कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किए जाने के बाद फ्रेंचाइजी के पर्स में 64.30 करोड़ की भारी भरकम धनराशि शेष हैं. आगामी ऑक्शन में टीम एक ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगाना चाहेगी जो ओपनिंग के साथ-साथ ऑलराउंडर की भूमिका को भी सुलझा सके. टीम की नजर में इस कार्य के लिए रचिन एक विकल्प हो सकते हैं. क्योंकि वह ओपनिंग के साथ- साथ अपने बाएं हाथ की स्पिन से भी योगदान दे सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स को एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश है जो पावरप्ले में खुलकर शॉट लगा सके. शुरुआती सीजन में जेक फ्रेजर-मैकगर्क के प्रदर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी मौकों पर DC को निराशा ही हाथ लगी है. टीम की इस समस्या को रचिन रवींद्र सुलझा सकते हैं. 26 वर्षीय रचिन पावरप्ले में बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जरुर रचिन को रिलीज कर दिया है, लेकिन नीलामी में वह एक बार फिर से युवा खिलाड़ी के लिए जोर लगा सकती है. उस दौरान फ्रेंचाइजी की कोशिश रहेगी कि वह इस खिलाड़ी को कम से कम कीमत में अपने बेड़े में शामिल करे. क्योंकि सीएसके की टीम पहले ही रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन जैसे बेहतरीन ऑलराउंडरों को ट्रेड कर चुकी है. ऐसे में आगामी सीजन में उसे एक बेहतरीन ऑलराउंडर की जरुरत पड़ेगी. जिसकी भरपाई रचिन कर सकते हैं.

