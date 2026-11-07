IND vs PAK U19: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें, अकेले बदल सकते हैं मैच

रविवार को अंडर-19 वनडे एशिया कप के ग्रुप A के एक अहम मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर देखने को मिलेगी.दोनों ही टीमें अपनी पिछली शानदार जीत के बाद इस मैच में उतर रही हैं और टूर्नामेंट में अपनी लय को और मजबूत करना चाहेंगी. शुक्रवार को भारत ने नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. भारत ने 128 रनों के आसान लक्ष्य को महज 19.1 ओवर में हासिल कर लिया. वहीं, पाकिस्तान ने मेजबान UAE के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज की. उन्होंने 225 रनों के लक्ष्य को 37.3 ओवर में पूरा करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की.दोनों टीमों के लिए यह राउंड-रोबिन लीग का दूसरा आखिरी मैच है, इसलिए यह मुकाबला काफी अहम है. इसका सीधा असर ग्रुप A की अंक तालिका (स्टैंडिंग्स) पर पड़ेगा.

जीत से मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम न केवल ग्रुप में टॉप पर रहने की मजबूत स्थिति में आ जाएगी, बल्कि टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करते हुए सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लेगी. अभी एक और लीग मैच बाकी है, ऐसे में दोनों टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के साथ-साथ ग्रुप में टॉप पर रहने की संभावना को भी जिंदा रखना चाहेंगी.

दोनों टीमों ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की है, इसलिए रविवार का मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है. खासकर गेंदबाजों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी लाइन-अप ने अब तक खुलकर रन बनाने की अपनी क्षमता दिखा दी है.

इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

भारत की ओर से सबकी नजरें पूर्व स्टार ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग पर होंगी. उन्होंने नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रन (52 गेंदों पर) बनाकर शानदार आगाज किया.उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए.उनका आक्रामक अंदाज काफी हद तक उनके पिता वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी शैली की याद दिलाता है.

दूसरी ओर, कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने भी बेहतरीन खेल दिखाया. उन्होंने 63 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए. इन दोनों की शानदार साझेदारी की बदौलत भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया. इनकी ओपनिंग साझेदारी ने भारत को एक आसान जीत दिलाई, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ उन्हें कहीं ज्यादा कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है.

भारतीय टीम में पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी शामिल हैं.नेपाल के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए.

भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे पहला काम जल्दी विकेट चटकाना होगा, ताकि पाकिस्तान के उस मिडिल ऑर्डर को दबाव में लाया जा सके, जिसकी अभी तक कड़ी परीक्षा नहीं हुई है. तेज गेंदबाज ईशान सूद, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे, इस काम में अहम भूमिका निभाएंगे.उनका साथ देने के लिए नई गेंद के उनके साथी गेंदबाज मोहित उलवा मौजूद रहेंगे.

भारत का स्पिन अटैक भी इस मैच में अहम भूमिका निभा सकता है.नेपाल के खिलाफ लेफ्ट-आर्म स्पिनर यशवीर गौड़ और ऑफ-स्पिनर अर्जुन राजपूत ने मिलकर 5 विकेट लिए थे. उन्होंने मिडिल ओवरों में शानदार गेंदबाजी करके विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया था. पाकिस्तान के खिलाफ, लगातार विकेट चटकाने की उनकी क्षमता निर्णायक साबित हो सकती है, खासकर तब जब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर शुरुआत में ही लड़खड़ा जाए.

किस ग्रुप में कौन

यह मुकाबला भारत की गेंदबाजी की गहराई को परखने का एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप ने शुरुआत तो आत्मविश्वास के साथ की है, लेकिन अभी तक उन पर कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ा है. 8 टीमों वाले इस 50 ओवर के टूर्नामेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है.

ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, UAE और नेपाल हैं, जबकि ग्रुप B में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया शामिल हैं.हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल 12 नवंबर को खेले जाएंगे, और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को होगा.

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