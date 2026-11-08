ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने जीता भारतीयों का दिल, यूं दी दिवाली की बधाई

प्रकाश और खुशियों के पावन पर्व दिवाली की चमक न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही है. इस खास मौके पर ईरान ने भारत के साथ अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को याद करते हुए देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आगरा में मजलिस के दौरान भारतीयों के लिए दुआएं कीं, तो वहीं भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फ़तहाली ने 'नमस्कार और शुभ दीपावली' बोलकर दिल जीत लिया.

रोशनी और सौहार्द का महापर्व दिवाली केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसे बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है. विदेशी राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन रहे हैं. इसी कड़ी में, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फ़तहाली ने पूरे भारतवासियों को दीपावली की बधाई दी है. दोनों ईरानी प्रतिनिधियों के इन संदेशों ने भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंधों में एक नई जान डाल दी है.

आगरा में डॉ. हकीम इलाही ने जीता दिल

उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शहीदएसालीस की मजार पर आयोजित चार दिवसीय वार्षिक मजलिस के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. मुगल काल के दौरान शहीद हुए शहीदएसालीस की दरगाह पर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही भी विशेष रूप से उपस्थित हुए. इस दौरान मजलिस के विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉ. हकीम इलाही ने कहा कि दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. मैं यह दुआ करता हूं कि हर एक भारतीय हमेशा खुश रहे और भारत व ईरान दोनों देश मिलकर हमेशा तरक्की करते रहें. यह प्रकाश का त्योहार सभी के जीवन में लंबी और स्वस्थ जिंदगी लेकर आए. उनकी इस पहल पर मजलिस के समन्वयक मिर्जा शफीक हसन शफक ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि विदेश से आए मेहमान भी भारत के राष्ट्रीय पर्व की खुशियों में शरीक हो रहे हैं और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांग रहे हैं.

ईरानी राजदूत मोहम्मद फ़तहाली ने कहा नमस्कार और शुभ दीपावली

दूसरी ओर, भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फ़तहाली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ईरानी दूतावास के आधिकारिक हैंडल से एक विशेष वीडियो जारी किया. उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत हिंदी में नमस्कार के साथ की, जिसने सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स का दिल जीत लिया. दरअसल, राजदूत मोहम्मद फ़तहाली ने अपने आधिकारिक संदेश में कहा कि नमस्कार, मैं भारत के सभी लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. रोशनी का यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है. ईरान और भारत के संबंध सदियों पुराने हैं, जो साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर पर आधारित हैं. मैं कामना करता हूं कि यह दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए. आप सभी को शुभ दीपावली. धन्यवाद.

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दुनिया भर में गूंज रही दिवाली की धमक

दिवाली का यह अवसर यह साबित करता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव वैश्विक स्तर पर कितना व्यापक है. न केवल वैश्विक नेता और विदेशी राजदूत बधाई संदेश भेज रहे हैं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी दिवाली के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई और यूरोपीय देशों के साथ-साथ मध्य पूर्व में भी दिवाली की रौनक साफ देखी जा सकती है.

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