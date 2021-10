India vs Pakistan T20: भारत विश्व कप जीतने का सबसे प्रबल दावेदार, इंजमाम उल-हक ने बतायी 3 वजह

1. हालात हैं एक वजह

इंजमाम ने कहा कहा कि विराट को इस बात का फायदा मिलेगा कि उपमहाद्वीप और यूएई की परिस्थितियां, पिच और कई बातें एक जैसी ही हैं. और ये हालात ही हैं जो भारतीय टीम को विश्व कप की सबसे खतरनाक टीम मनाते हैं. इंजी की इस बात में दम है और भारत ने दोनों वॉर्म-अप मैच में ही दिग्गज टीमों को आसानी से धूल चटाते हुए बाकी टीमों को ट्रेलर दिखा दिया है. इंजी ने चैलेंजिंग ट्रैक पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाऱ विराट की अनुपस्थिति में शानदार अंदाज में लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तारीफ की.

ये भी पढ़ें

दुबई के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा विराट कोहली का मोम का पुतला, फैन्स का जबरदस्त रिएक्शन

मुस्तफ़िज़ूर रहमान ने 'हवाई कैच' लेकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया, देखकर आप भी दंग रह जाएंगे- Video

Oman vs BAN: ओमान का गेंदबाज बना 'सुपरमैन' अपनी ही गेंद पर लिया खतरनाक कैच, देखें Video

T20 WC: पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए पार्थिव पटेल ने चुनी भारतीय प्लेइंग XI, 2 अहम खिलाड़ियों को नहीं दी जगह

2. अनुभवी खिलाड़ियों का जमावड़ा

इंजमाम ने कहा कि इस भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है. किसी भी टूर्नामेंट में यह नहीं कहा जा सकता कि एक तय टीम ही खिताब जीतेगी. बात यह है कि किस टीम के खिताब जीतने के आसार सबसे ज्यादा हैं. मेरे हिसाब से भारत के आसार सबसे ज्यादा हैं. खासकर इस तरह के हालात में, जो भारतीय टीम को सबसे मजबूत दावेदार बना रहे हैं.

3. विराट की भी जरूरत नहीं !

इंजमाम ने कहा कि इस भारतीय टीम का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि यह बिना विराट कोहली के भी बड़ी टीमों को हराने में सक्षम है. यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी ने वॉर्म-अप मैच में देखा. कोहली बैटिंग लाइन-अप का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने केवल दो ओवर गेंदबाजी की. इसके बावजूद भारत ने आसानी से कंगारुओं को पटक दिया. आप देखिए कि बिना विराट के उन्होंने 155 रनों का पीछा कर लिया. वास्तव में, भारत टी20 में दुनिया में सबसे खतरनाक टीम हो चला है.

VIDEO: ICC T20 World Cup : महेंद्र सिंह धोनी होंगे टीम इंडिया के मेंटॉर, BCCI ने किया ऐलान . ​

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)