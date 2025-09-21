India vs Pakistan: भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान का यह दिग्गज गेंदबाज दहशत में, दामाद के इस हाल से ससुर भी नाराज

IND vs PAK: पाकिस्तान के बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे शाहीन अफरीदी एशिया कप में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. शाहीन अपनी गेंदबाजी की वजह से नहीं बल्कि बल्लेबाजी की वजह से चर्चा बटोर रहे हैं जिससे ससुर शाहिद अफरीदी खफा हो गए हैं. बता दें कि ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ मैच में शाहीन ने बैटिंग करते हुए 16 गेंद पर 33 रन बनाए थे लेकिन गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 23 रन दिए थे. शाहीन ने इस एशिया कप में अबतक 3 मैचों में सिर्फ 3 ही विकेट लिए हैं.

दामाद के इस हाल से ससुर नाराज (Shahid Afridi on Shaheen Afridi)

अफरीदी ने शाहीन के परफॉर्मेंस को लेकर बयान दिया था और कहा था कि, मुझे शाहीन से रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए, मुझे सैम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे उससे रन चाहिए.शाहीन को समझना चाहिए कि उसकी भूमिका नई गेंद को स्विंग कराना और उनको पता होना चाहिए गेंद को आगे करके विकेट लेना है. उनको अपने गेम प्लान पर ध्यान देना चाहिए." अफरीदी ने कहा कि, "शाहीन को माइंड गेम खेलना चाहिए, वह शुरुआत में विकेट ले सकता है. मैं चाहूंगा कि वह अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को मैच जीताए."

क्या वसीम अकरम की सलाह आएगी काम (Wasim Akram shares key advice for Shaheen Afridi ahead of India clash)

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम का मानना ​​है कि शाहीन अफरीदी को भारत के खिलाफ मैच में अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, खासकर गिल के खिलाफ, और अपनी खास यॉर्कर पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए. ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए, बाएं हाथ के इस पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने बताया कि दुनिया भर के बल्लेबाज अफरीदी की रणनीति का अंदाज़ा लगाने लगे हैं, जिससे उनके लिए प्लान B बनाना ज़रूरी हो गया है."

(Wasim Akram on Shaheen Afridi). अकरम ने कहा, "मैं यही चाहता हूं कि शाहीन अफरीदी शुरुआत में ही ऐसा करें, क्योंकि अब पूरी दुनिया उनके खिलाफ उनकी रणनीति जानती है. अकरम ने आगे कहा, 'ठीक है, वह पहले यॉर्कर डालेंगे..इसलिए अफरीदी के पास प्लान B होना चाहिए. उन्हें इसी लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए. "

बता दें कि शाहीन ने भारत के खिलाफ अबतक 4 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 4 विकेट लेने में सफल रहे हैं. अब एक बार फिर शाहीन भारत के खिलाफ मैच में जब उतरेंगे तो उनके ऊपर काफी दवाब होगा.