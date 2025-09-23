NextGenGST: दिल्ली, आगरा के बाज़ारों में पहुंचे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, व्यापारियों से की सीधी बात!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को #NextGenGST सुधारों के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के प्रतीक #GSTBachatUtsav के शुभारंभ पर नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक स्टेशनरी दुकानदार से बातचीत की. दुकानदार ने बताया कि कई स्टेशनरी वस्तुओं पर नेक्स्ट-जेन जीएसटी दरों में कटौती से कीमतें कम हुई हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को लाभ हुआ है. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित थे.

निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट कर कहा, "श्रीमती @nsitharaman ने आज #GSTBachatUtsav के शुभारंभ पर, नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में उपभोक्ताओं और दुकानदारों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की. यह #NextGenGST सुधारों के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन का प्रतीक है. वित्त मंत्री ने सभी को भारत में निर्मित - 'स्वदेशी' उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया, जो माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi के हमारे दैनिक जीवन में स्वदेशी को अपनाने के आह्वान को प्रतिध्वनित करता है".

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी सोमवार को नई दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन के प्रमुख बाजार क्षेत्र अमर कॉलोनी में छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, आम लोगों से बात की और जीएसटी बचत उत्सव पर उनके साथ चर्चा की.

नड्डा ने आम नागरिकों और दुकानदारों से बातचीत के बाद कहा, "यहां मैं कई दुकानदारों से मिला. मैंने उन्हें नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार आज नवरात्र से लागू हुआ है उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. दुकानदार भाइयों ने नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों को सहर्ष स्वीकारा है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है. मैंने सभी दुकानदारों से निवेदन किया है कि जीएसटी रेट में जो कटौती की गई है, उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचायें। साथ ही, आपकी दुकानों में स्वदेशी सामान बिके. दुकानदारों ने विश्वास दिलाया है की वो इसे अच्छे से लागू करेंगे और जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे".

उधर आगरा लोकसभा की उत्तर विधानसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी ने भी सोमवार को बाज़ारों में जाकर व्यापारियों से संवाद किया. उन्होंने अलग-अलग दुकानों पर जाकर व्यापारियों को बताया कि GST की दरों में कमी से उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

साथ ही, उन्होंने व्यापारियों से आग्रह भी किया कि वे ग्राहकों को इसके बारे में जागरूक करें. प्रो. बघेल ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को अपनाने पर भी बल देते हुए उसके सामाजिक और आर्थिक लाभों को विस्तार से व्यापारियों के सामने रखा.