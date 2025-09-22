विज्ञापन
IND vs PAK: 'वह जीनियस है...' पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देख यकीन नहीं कर पा रहे वसीम अकरम

Wasim Akram on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए.

IND vs PAK: 'वह जीनियस है...' पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देख यकीन नहीं कर पा रहे वसीम अकरम
Wasim Akram react on Abhishek Sharma. वसीम अकरम हैरत में
  • अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई
  • अभिषेक ने अपनी पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को पूरी तरह चौंका दिया
  • पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अभिषेक शर्मा को नए युग का जीनियस बल्लेबाज करार दिया
IND vs PAK, Abhishek Sharma:  पाकिस्तान के खिलाफ मैच (India vs Pakistan, Asia Cup 2025) में अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर तहलका मचा दिया. अभिषेक ने मैच में 39 गेंद पर 74 रन की धुआंधार पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अभिषेक की पारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए. अभिषेक ने अपीन पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. अभिषेक ने मैच में शाहीन अफरीदी, सैम अयूब और हारिस रऊफ के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की जिसे ये पाकिस्तानी खिलाड़ी ताउम्र याद रखेंगे. एक ओर जहां अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी से पाकिस्तान के वर्तमान गेंदबाजों के होश उड़ा दिए तो वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम को भी हैरान कर दिया. पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी को देखकर वसीम ने उन्हें नए युग का जीनियस बल्लेबाज करार दे दिया है.  (Wasim Akram Big Statement on Abhishek Sharma)

अकरम ने छोटे प्रारूप में भारत के मैच-विजेता खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की.  उन्होंने कहा कि, , "भारत में अविश्वसनीय प्रतिभा है. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती)और अभिषेक शर्मा.  अभिषेक जैसी प्रतिभा आपको कम ही देखने को मिलती है. वह कोई स्लोगर नहीं, बल्कि एक सच्चा बल्लेबाज है..वह जीनियस है. " उन्होंने आगे कहा, "भारत ने खेल के हर विभाग में पाकिस्तान को मात दी. भारत एक-दो साल से नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान पर हावी है. " निराश वसीम अकरम ने ये भी  कहा कि "पाकिस्तान को देखना मुश्किल था"

अभिषेक की धुआंधार पारी

पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए.

