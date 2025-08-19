India vs Pakistan: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 21 नहीं, 25 है भारतीय, जानें कौन 11 खिलाड़ी हैं आमने-सामने

अगले महीने यूएई में होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया. चयनित खिलाड़ियों को लेकर फैंस और मीडिया के बीच विमर्श और बहस चल रही है कि किसके साथ गलत हुआ, कौन क्यों मौका चूक गया, कौन टीम में होना चाहिए था, वगैरह..वगैरह. लेकिन इसी के साथ ही अब भारतीय फैंस का एक बड़ा वर्ग भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की संभावित XI को लेकर भी चर्चा करने लगा है. वास्तविकता तय है कि अगर बाबर आजम और रिजवान भी इस पाकिस्तान टीम में होते, तो वर्तमान भारतीय टी20 टीम पाकिस्तान के मुकाबले 21 नहीं, पच्चीस है. और यह हम नहीं, बल्कि आंकड़े और पिछले एक साल का प्रदर्शन साफ-साफ बोल रहा है. आप जानिए कि टीम इंडिया के हर खिलाड़ी के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी विशेष की स्थिति क्या है.

1. अभिषेक शर्मा V/S साहिब जादा फरहान

यह सही है कि उम्र के 30वें साल में चल रहे पाकिस्तानी साहिब जादा फरहान ने फर्स्ट क्लास मैच (60) अभिषेक (24) से ज्यादा खेले हैं, लेकिन दुनिया भर में अभिषेक ने जो सिर्फ आईपीएल में ही कर डाला, वह साहिब जादा पाकिस्तान के लिए खेले 15 मैचों में उसका एक चौथाई भी नहीं कर सके. सिर्फ 21 का औसत है साहिब का, तो अभिषेक भारत के लिए 17 मैचों में 2 शतक बनाकर 33.43 का औसत निकाल चुके हैं

2. संजू सैमसन V/S सैम अय्यूब

भारत के दूसरे ओपनर संजू सैमसन का मुकाबला पाकिस्तान के युवा 24 साल के सैम अयूब के साथ है, लेकिन सैमसन के अनुभव के आगे अयूब अभी बच्चे ही हैं! सैमसन ने भारत के लिए खेले 42 मैचों में भले ही 25.32 के औसत से 861 रन बनाए हों, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने चंद मैचों के भीतर ही 3 शतक जड़कर दिखा दिया कि अय्यूब उनके आगे कहीं नहीं ठहरते. अपने 24वें साल में चल रहे अयूब ने 36 मैचों में 22.03 का ही औसत निकाला है. और इसमें वह एक भी शतक नहीं बना सके. आप सोचिए कि कहां संजू के 3 शतक और कहां कुछ भी नहीं.

3. तिलक वर्मा V/S हसन नवाज

दोनों देशों के लिए एशिया कप में संभवत: नंबर तीन पर खेलने वाले तिलक वर्मा और हसन नवाज की उम्र भले ही बराबर 22 साल की हो, लेकिन कद प्रदर्शन से ऊंचा होता है. और हसन का कद नवाज से कई गुना ऊंचा है. वर्मा ने 25 मैचों में ही 2 शतक और 3 अर्द्धशतकों से अपना औसत 49.93 कर लिया है, तो आईपीएल का गहन अनुभव एक तरफ. वहीं, दाएं हत्ता बल्लेबाज नवाज का 14 मैचों में औसत सिर्फ 28.25 का ही है. और यह बताने के लिए काफी है कि मायने उम्र के नहीं, बल्कि प्रदर्शन के होते हैं. और इस मामले में तिलक वर्मा पाकिस्तानी हसन नवाज से मीलों आगे हैं.

4. सूर्यकुमार यादव V/S सलमान आगा

कोई आम क्रिकेटप्रेमी भी सहज ही अंदाजा लगा सकता है कि कहां दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज और कहां उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान आगा. पिछले साल विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके सूर्यकुमार 83 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 38.20 के औसत, 4 शतक और 21 अर्द्धशतकों से सलमान आगा पर कहीं भारी हैं. आगा 20 मैचों में 27.14 के औसत के साथ यादव के आगे कहीं से कहीं तक नहीं ठहरते. हालांकि, ऑफ स्पिनर आगा ने 4 विकेट लिए हैं, लेकिन इसकी भरपाई सूर्यकुमार के स्ट्रोक ही कर देते हैं. वैसे यादव ने 2 विकेट भी चटकाए हैं और वह फील्डिंग में भी सलमान से कहीं बेहतर हैं.

5. हार्दिक पांड्या V/S मोहम्मद हारिस

टीम सूर्यकुमार यादव के लिए नंबर पांच पर दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हार्दिक पांड्या उतरेंगे, तो संभवत: पाकिस्तान के लिए उनके विकेटकीपर मौहम्मद हारिस. भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना अगर पच्चीस है, तो यह आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि जहां भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन पारी की शुरुआत करते हैं, तो नंबर-5 पर खेलने वाले पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद हारिस 23 ही अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. और इन मैचों में उनका औसत सिर्फ 18.61 का ही है. हालांकि, उनके खाते में एक शतक है, लेकिन इस नबंर पर पांड्या का 114 मैचों का विशाल अनुभव वह ताकत है, जिसमें बतौर बल्लेबाज और बॉलर प्रदर्शन के आगे हारिस कहीं नहीं ठहरते.

6. शिवम दुबे V/S खुशदिल शाह

भारत बनाम पाकिस्तान मैचों में आमने-सामने की टक्कर में संभवत: पांचवें या छठे नंबर पर लेफ्टी ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलने उतरेंगे, जो चौकों से कम छक्कों से ज्यादा बातें करते हैं. उम्र के 33वें साल में चल रहे दुबे ने 35 मैचों में 31.23 के औसत से 531 रन बनाए हैं. वहीं, लेफ्टी बल्लेबाज और स्लो लेफ्ट-ऑर्म स्पिनर खुश दिल शाह 37 मैचों में 17.91 का ही औसत निकाल सके है. वहीं, दुबे ने बॉलिंग में भी शाह के मुकाबले कहीं बेहतर किया है. शिवम ने 35 मैचों में 13 विकेट लिए हैं, तो 37 मैचों में खुशदिल शाह सिर्फ 6 ही विकेट ले सके हैं.

7. अक्षर पटेल V/S फहीम अशरफ

भारतीय ऑलराउंडर और पाकिस्तानी फहीम अशरफ दोनों की ही उम्र समान है, लेकिन एक बड़ा अंतर दोनों के बीच यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में अक्षर पटेल उप-कप्तान थे, तो अक्षर का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी दोगुना है. अक्षर ने भारत के लिए 71 टी-20 मैचों में 18.44 के औसत से 535 रन बनाने के साथ ही 71 विकेट भी चटकाए. वहीं, दाएं हत्था मीडियम पेसर और लेफ्टी बल्लेबाज फहीम ने 57 मैचों में 42 विकेट लेने के साथ ही इतने मैचों में 13.16 के औसत से 408 रन बनाए. और ये आंकड़े साफ-साफ पटेल को फहीम पर अगर पच्चीस नहीं, तो इक्कीस तो जरूर साबित करते ही हैं.

Photo Credit: X/@CallMeSheri1

8. कुलदीप यादव V/S हसन अली

यह सही है कि कुलदीप यादव का अनुभव हसन अली से काफी कम है, लेकिन यूएई की धीमी पिचें वह बड़ा कारण हैं, जिससे भारतीय चाइनमैन पाकिस्तानी मीडियम पेसर पर बढ़त बनाता दिख रहा है. वहीं, जितने विकेट हसन अली ने लिए हैं, उतने ही विकेट कुलदीप ने उनके मुकाबले कम खेले 16 मैचों में ही हासिल कर लिए हैं. हसन अली के 56 टी20 मैचों में 69 विकेट हैं, तो कुलदीप यादव के खाते में इतने ही विकेट उन्होंने 40 मैचों में जमा कर लिए हैं.



9. हर्षित राणा V/S शाहीन आफरीदी

दोनों देशों की संभावित इलवेन में नौवे नंबर पर आकर ऐसा बिंदु दिखाई पड़ता है, जहां पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके और लेफ्टी पेसर शाहीन आफरीदी भारतीय युवा हर्षित राणा पर भारी दिखाई पड़ रहे हैं. आफरीदी के पास 81 मैचों का अनुभव है और वह इन मैचों मे 104 विकेट चटका चुके हैं. वहीं, राणा की अभी-अभी शुरुआत है और वह सिर्फ 1 ही टी20 मैच खेले हैं. वैसे यूएई की पिच के हिसाब से इस नंबर पर राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती भी दिखाई पड़ सकते हैं और ये दोनों ही आफरीदी से अनुभव में कहीं पीछे हैं. लेकिन टी20 दिन विशेष का खेल कहा जा जाता है. जब किसी टीम की संपूर्ण ताकत रूपी पलड़ा पूरी तरह एकतरफा हो जाता है, तो ताकतवर के एक-दो उन्नीस पड़ने वाले खिलाड़ी भी किसी बीस पर इक्कीस साबित हो सकते हैं.

10. जसप्रीत बुमराह V/S हैरिस रऊफ

यह सही है कि पाकिस्तान स्टार पेसर हारिस रऊफ खासे अनुभवी हो चुके हैं. हारिस के पास बुमराह से कहीं ज्यादा अनुभव है. हैरिस ने खेले खेले 87 टी20 मैचों में 120 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं बुमराह के खाते में 70 मैचों में 89 ही विकेट जमा हैं, लेकिन कोई भी यह आसानी से देख और समझ सकता है कि वर्तमान में बुमराह का कौशल कहां है और हारिस कहां है. हालांकि, फिलहाल यह देखना होगा कि वापसी पर बुमराह की फिटनेस और 'डंक' कैसा रहता है. बहरहाल, दोनों टीमों के इन नंबर दस खिलाड़ियों का मुकाबला बहुत ही रोचक होने जा रहा है.

11. अर्शदीप सिंह बनाम सुफियान मुकीम

टीम इंडिया के आखिरी नंबर और नंबर-11 खिलाड़ी अर्शदीप और पाकिस्तानी सबसे पुछल्ले सुफियान मुकीम के बीच भी कहीं से कोई मुकाबला नहीं है. अर्शदीप करियर में अभी तक खेले 63 मैचों में 99 विकेट ले चुके हैं और विकेटों के शतक से सिर्फ 1 ही विकेट दूर है, तो वहीं पाकिस्तानी लेफ्टी स्पिनर ने खेले 13 मैचों में 21 ही विकेट चटकाए हैं. कुल मिलाकर भारत के हर खिलाड़ी के आंकड़े पाकिस्तानी टीम पर भारी पड़ रहे हैं. और हाल ही में विंडीज से वनडे में पिटने और बिना बाबर और रिजवान के एशिया कप में पाकिस्तान टीम कैसी होगी, इसके बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.





