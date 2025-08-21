IND vs PAK: एशिया कप में किसका पकड़ा भारी, भारत या पाकिस्तान? जानें किसने किसको कितनी बार हराया

Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का मंच सज चुका है. टीम इंडिया एक बार फिर से पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ आमने-सामने होने के लिए तैयार है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जब-जब ये दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. तब-तब क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है. क्रिकेट पंडितों का अनुमान है कि इस बार भी क्रिकेट प्रेमियों को जोरदार भिड़ंत देखने को मिल सकती है. आगामी महा मुकाबले से पूर्व बात करें एशिया कप में हुई भिड़ंत में दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार है-

एशिया कप में भारत-पाक भिड़ंत

एशिया कप के अबतक 16 सीजन पूरे हुए हैं. जिसमें वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट शामिल है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीम अबतक 18 बार आमने-सामने हुई है. जहां टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा है. ब्लू टीम ने ग्रीन टीम के खिलाफ 18 में से 10, जबकि ग्रीन टीम ने 18 में से छह बार कामयाबी हासिल की है. इसके अलावा दो मैच ड्रॉ रहा है.

एशिया कप की सबसे सफल टीम है भारत

यही नहीं टीम इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम है. भारतीय टीम ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के खिताब पर आठ बार कब्जा जमाया है, जबकि ग्रीन टीम को दो बार कामयाबी हासिल हुई है. दूसरी सबसे सफल टीम श्रीलंका है. जिसने छह बार ट्रॉफी जीती है.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी और सुफ‍ियान मुकीम.

