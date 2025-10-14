विज्ञापन
हरियाणा IPS सुसाइड मामला: अब ASI संदीप लाठर ने की आत्महत्या, जांच में नया ट्विस्ट

गनर सुशील के पकड़े जाने के बाद रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बयान दिया था कि इस रिश्वत कांड में IG पूरन कुमार का नाम सामने आया है

  • हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की आत्महत्या एक ही रिश्वत कांड से जुड़ी है
  • ASI संदीप लाठर ने IPS पूरन कुमार के गनर सुशील को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा था
  • गनर सुशील ने कबूला कि रिश्वत IG पूरन कुमार के निर्देश पर शराब कारोबारी से ली गई थी
हरियाणा में दो आत्महत्याओं ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है. पहले IPS वाई पूरन कुमार और अब ASI संदीप लाठर की खुदकुशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इन दोनों मामलों के तार एक ही रिश्वत कांड से जुड़े हुए हैं. 6 अक्टूबर को रोहतक में ASI संदीप लाठर ने ही IPS वाई पूरन कुमार के गनर सुशील को ढाई लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. पूछताछ में गनर सुशील ने कबूला कि वह यह रिश्वत IG पूरन कुमार के कहने पर एक शराब कारोबारी से ले रहा था.

रिश्वत कांड में IG पूरन कुमार का नाम

शराब कारोबारी को एक गैंगस्टर ने धमकाया था, जिसके बाद उसने IG पूरन कुमार से मदद मांगी थी. गनर सुशील के इस कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी. रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बयान दिया था कि इस रिश्वत कांड में IG पूरन कुमार का नाम सामने आया है, और आरोपी गनर ने यह भी कहा कि वह पैसे पूरन कुमार के निर्देश पर ले रहा था. इसके बाद IPS पूरन कुमार का तबादला सुनारिया जेल में कर दिया गया. 

ASI संदीप लाठर ने भी की खुदकुशी 

7 अक्टूबर को, यानी अगले ही दिन, IPS पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 13 अक्टूबर को ASI संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और उन्हें भ्रष्ट अफसर बताया. रोहतक साइबर सेल में तैनात संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले वीडियो जारी किया है.

सच्चाई के लिए आहुति डाल रहा हूं...

संदीप लाठर ने वीडियो में कहा कि सच्चाई के लिए आहुति डाल रहा हूं, देश तब जागेगा जब सच्चाई के लिए कुर्बान हो जाऊंगा. राव इंद्रजीत  को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी. रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजनिया अच्छे अधिकारी थे. नरेंद्र बिजानीय की तारीफ करते हुए कहा कि जब एडीजीपी पुरन कुमार पद पर आए तो अपने लोगो को वहां लगाया. महिलाओं का भी ट्रांसफर के नाम पर यौन शोषण किया गया इसकी जांच करवाएं. 

मैं फख्र करूंगा मैं ईमानदार आदमी हूं

संदीप ने कहा कि यह लोग राजा नहीं है, आज आपको सच्चाई बता रहा हूं. भ्र्ष्टाचार से डरकर इसने खुदकुशी की है. जब इसके पीएसओ को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि पैसे और भी जगह है . जब पूरन सिंह ने देखा कि उनका पाप का घड़ा भर गया है तो परिवार को बचाने के लिए सुसाइड किया है. सच्चाई सामने आनी चाहिए, सोनारिया टीएसची ने इसे पैसे दिए वो इसकी लड़की ने लिए है. इसमे मैं अपनी आहुति दे रहा हूं , मैं फख्र करूंगा कि मैं ईमानदार आदमी हूं.

