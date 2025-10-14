मैथिली ठाकुर बीजेपी में हुईं शामिल, RJD विधायक भरत बिंद ने भी थामा कमल

बिहार की फेमस लोक गायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं. वहीं RJD विधायक भरत बिंद ने भी कमल का दामन थाम लिया है. मैथिली ठाकुर को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई. इसी मौके पर राजद विधायक भरत बिन्द भी बीजेपी में शामिल हो गए. पिछले दिनों बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र बेनीपट्टी से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी.

मैथिली ने क्यों थामा बीजेपी का साथ

नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति देने आईं मैथिली ने कहा था कि उनका उनके गृह क्षेत्र से अलग ही जुड़ाव है और अगर वह अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत वहां से करेंगी तो वह बहुत कुछ सीख सकेंगी. मैथिली ने पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावडे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी. इसके बाद से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूं...

पसंद के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर मैथिली ने पत्रकारों से कहा था कि मैं अपने गांव के क्षेत्र जाना चाहूंगी क्योंकि वहां से एक अलग जुड़ाव है. उन्होंने कहा, ‘‘वहां से शुरू हो तो मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा. लोगों से मिलना-जुलना, लोगों से बातें करना... मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूं तो.'' हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट में मैथिली को टिकट नहीं मिला है. ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है.

देश के विकास के लिए तैयार लोक गायिका

मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में बेनीपट्टी में हुआ था. वह एक मैथिल संगीतकार और संगीत शिक्षक रमेश ठाकुर और भारती ठाकुर की बेटी हैं. वर्तमान में बिहार विधानसभा में बेनीपट्टी का प्रतिनिधित्व भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा कर रहे है. अड़सठ वर्षीय झा ने 2020 में ब्राह्मण बाहुल्य वाली इस सीट पर कांग्रेस की भावना झा को तीस हजार से भी अधिक मतों से हराया था. बिहार विधानसभा के चुनाव से ही जुड़े एक अन्य सवाल पर मैथिली ने कहा कि वह देश के विकास के लिए, हरसंभव योगदान देने को तैयार हैं.

