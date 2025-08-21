विज्ञापन
Matthew Breetzke का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, उन्होंने वो कर दिखाया

Matthew Breetzke World Record: मैथ्यू ब्रीट्जके शुरूआती तीन वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

Matthew Breetzke
  • SA की टीम AUS दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है जिसमें पहला मैच 19 अगस्त 2025 को केर्न्स में हुआ था
  • मैथ्यू ब्रीट्जके ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 57 रन की तेज अर्धशतकीय पारी खेली
  • ब्रीट्जके वनडे क्रिकेट में शुरूआती तीन मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं
Matthew Breetzke World Record: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त 2025 को केर्न्स में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम को 98 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली. मैच के दौरान एक बार फिर युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके (Matthew Breetzke) का बल्ला जमकर चला. उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 56 गेंदों का सामना किया. इस बीच 101.79 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और एक खूबसूरत छक्का निकला.

मैथ्यू ब्रीट्जके ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उम्दा अर्धशतकीय पारी के साथ ही ब्रीट्जके ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह वनडे के शुरूआती तीन मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 26 वर्षीय बल्लेबाज से पहले यह रिकॉर्ड पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर निक नाइट के नाम दर्ज थी. जिन्होंने शुरूआती तीन वनडे (26, 113 और नाबाद 125) में 264 रन बनाए थे. मगर पिछले मुकाबले में 57 रन बनाते हुए ब्रीट्जके ने उन्हें पछाड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक शुरूआती तीन वनडे (150, 83 और 57) में उन्होंने 290 रन बनाए हैं.

मैथ्यू ब्रीट्जके का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें मैथ्यू ब्रीट्जके के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने अफ्रीकी टीम के लिए खबर लिखे जाने तक दो टेस्ट, तीन वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की तीन पारियों में 4.66 की औसत से 14, वनडे की तीन पारियों में 96.66 की औसत से 290 और टी20 की 10 पारियों में 16.77 की औसत से 151 रन निकले हैं. ब्रीट्जके के नाम वनडे में एक शतक और दो अर्धशतक एवं टी20 में एक अर्धशतक दर्ज है.

South Africa, Matthew Paul Breetzke, Cricket
