India Post Payment Bank: इंडिया पोस्ट में डाक सेवक के लिए 348 पदों पर भर्ती, बस ये होनी चाहिए योग्यता

India Post Payment Bank Bharti 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी ने ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए आवेदन मांगे है.

नई दिल्ली:

India Post Payment Bank Bharti 2025: इंडिया पोस्ट में बंपर भर्ती निकली है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए आवेदन मांगे है. योग्य उम्मीदवार आईपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत संगठन में 348 पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 है. 

India Post Payment Bank Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी सरकारी नियामक संस्था द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 1 अगस्त, 2025 तक इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. सलेक्शन स्नातक में प्राप्त नंबरो के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा

एप्लीकेशन फीस

आवेदन शुल्क ₹750/- है.उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान/ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए. एक बार किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जाएगा और भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे भविष्य की किसी अन्य चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है.

India Post Payment Bank Bharti 2025 Notification

India Post Payment Bank Bharti 2025 Application Link

