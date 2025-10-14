BJP की पहली लिस्ट आई, बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

बीजेपी की पहली सीट लिस्ट में कुल 71 कैंडिडेट के नाम हैं. यही नहीं, डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को रिपीट किया है. पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है. पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया है. मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर से उतारा गया है. मंत्री मंगल पांडेय को सिवान से टिकट दिया गया है. संजय सरावगी को दरभंगा से उतारा गया है. नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है. पूर्व डेप्युटी सीएम रेणु देवी को बेतिया सीट से कैंडिडेट बनाया गया है.

सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला

सिवान से मंगल पांडेय को मिला टिकट

बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन को मिला टिकट

दीघा से संजीव चौरसिया को मिला टिकट

दरभंगा से संजय सरावगी को मिला टिकट

जमुई से श्रेयसी सिंह को मिला टिकट

कुमरहार से कटा अरुण सिंह का टिकट

