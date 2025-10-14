विज्ञापन
विशेष लिंक

BJP की पहली लिस्ट आई, बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

BJP First Candidate list: बिहार चुनाव के लिए BJP के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है, बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पार्टी ने की है.

Read Time: 2 mins
Share
BJP की पहली लिस्ट आई, बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान
BJP Candidate List 2025
  • बीजेपी ने पहली लिस्ट में कुल 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं जिसमें कई बड़े नेताओं को दोबारा मौका मिला है.
  • डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का टिकट पार्टी ने दिया है
  • मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर और मंत्री मंगल पांडेय को सिवान से चुनावी मैदान में उतारा गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बीजेपी की पहली सीट लिस्ट में कुल 71 कैंडिडेट के नाम हैं. यही नहीं, डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को रिपीट किया है. पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है. पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया है. मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर से उतारा गया है. मंत्री मंगल पांडेय को सिवान से टिकट दिया गया है. संजय सरावगी को दरभंगा से उतारा गया है. नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है. पूर्व डेप्युटी सीएम रेणु देवी को बेतिया सीट से कैंडिडेट बनाया गया है.

  • सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला 
  • सिवान से मंगल पांडेय को मिला टिकट 
  • बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन को मिला टिकट 
  • दीघा से संजीव चौरसिया को मिला टिकट 
  • दरभंगा से संजय सरावगी को मिला टिकट 
  • जमुई से श्रेयसी सिंह को मिला टिकट
  • कुमरहार से कटा अरुण सिंह का टिकट 

पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है. पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया है. मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर से उतारा गया है. मंत्री मंगल पांडेय को सिवान से टिकट दिया गया है. संजय सरावगी को दरभंगा से उतारा गया है. नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है. पूर्व डेप्युटी सीएम रेणु देवी को बेतिया सीट से कैंडिडेट बनाया गया है. एक और पूर्व डेप्युटी सीएम तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से टिकट दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP Candidate List, Bihar Election 2025, BJP Candidate First List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com