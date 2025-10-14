BJP की पहली लिस्ट आई, बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

- बीजेपी ने पहली लिस्ट में कुल 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं जिसमें कई बड़े नेताओं को दोबारा मौका मिला है.
- डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का टिकट पार्टी ने दिया है
- मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर और मंत्री मंगल पांडेय को सिवान से चुनावी मैदान में उतारा गया है
बीजेपी की पहली सीट लिस्ट में कुल 71 कैंडिडेट के नाम हैं. यही नहीं, डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को रिपीट किया है. पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है. पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया है. मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर से उतारा गया है. मंत्री मंगल पांडेय को सिवान से टिकट दिया गया है. संजय सरावगी को दरभंगा से उतारा गया है. नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है. पूर्व डेप्युटी सीएम रेणु देवी को बेतिया सीट से कैंडिडेट बनाया गया है.
