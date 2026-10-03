भारत-पाकिस्तान फाइनल में टॉस बनेगा 'टर्निंग पॉइंट'? कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत

एशियाई खेलों में भारत और पाकिस्तान पहली बार एक-दूसरे का सामना करेंगे. यह मुकाबला सबसे बड़े इनाम यानी गोल्ड मेडल के लिए होगा, जिसमें दोनों देशों की पुरुष टीमें शनिवार को कारोजी स्पोर्ट्स पार्क में भिड़ेंगी. डिफेंडिंग चैंपियन भारत क्रिकेट इवेंट में अपने दूसरे एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहा है. हांगझोऊ 2023 खेलों के बाद से खेले गए पांच मैचों में उनका सामना अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से नहीं हुआ है. हालांकि, इस मैच में टॉस काफी अहम हो सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में पहले बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी है.

फाइनल में टॉस बनेगा बॉस

इस मैदान पर कुल खेले गए 19 मैचों में 11 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते है. जबकि 8 मैचों पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को सफलता हासिल हुई है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच से मिलती मदद से स्पिनर्स की भूमिका बढ़ती जाती है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 135 है, जबकि दूसरी पारी में यह घटकर सिर्फ 87 पर आ जाता है.

सेमीफाइनल में दर्ज की दमदार जीत

भारत ने मुश्किल पिच पर श्रीलंका की कमजोर टीम के खिलाफ आसानी से जीत हासिल की. ​​ईशान किशन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने 124 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट से जीत हासिल की. ​बारिश के कारण छोटा किए गए इस मैच में उन्होंने नौ गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की. निशिन में बारिश के कारण दोनों टीमों के क्वार्टर फाइनल मैच रद्द हो गए थे, और सेमीफाइनल ही इन खेलों में उनका पहला मुकाबला था.

स्पिनर्स ने बुना जाल

किशन ने 46 गेंदों में पांच छक्कों और चार चौकों की मदद से शानदार 80 रन बनाए, जबकि युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों में 38 रनों की मजबूत शुरुआत दी, जिससे भारत ने 169/7 का अच्छा स्कोर खड़ा किया. श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 170 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए, जसप्रीत बुमराह ने विपक्षी टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था.

उन्होंने दूसरे हाफ की शुरुआत एक 'डबल-विकेट ओवर' के साथ की, जिसमें ओपनर सिनेथ जयवर्धने और कीपर-बल्लेबाज सोहन डी लिवेरा बिना खाता खोले आउट हो गए. उन्होंने 2-7 के आंकड़े हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 2-8 और अभिषेक शर्मा ने भी 2-2 विकेट लिए. भारत ने श्रीलंका को 45 रन पर ऑलआउट कर बड़ी जीत दर्ज की.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत टीम: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विप्रज निगम

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफयान मोकिम, साद मसूद, अली रजा, आकिफ जावेद, हैदर अली.

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