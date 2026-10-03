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दादी के पैसों से खरीदा था धनुष, पिता बाइक पर ले जाते थे अकादमी, 17 साल की कुमकुम मोहोद ने एशियन गेम्स में जीते 2 गोल्ड

कुमकुम मोहोद बनीं गोल्डन गर्ल, एशियन गेम्स 2026 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है. केवल 17 साल की उम्र में कुमकुम ने जिस अंदाज में परफॉर्मेंस किया है. उसने हर किसी का दिल जीत लिया है.

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दादी के पैसों से खरीदा था धनुष, पिता बाइक पर ले जाते थे अकादमी, 17 साल की कुमकुम मोहोद ने एशियन गेम्स में जीते 2 गोल्ड
कुमकुम मोहोद ने ओह येजिन को हराकर एशियन गेम्स में रचा इतिहास

भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने एशियाई खेलों में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व फ़ाइनल में दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर गोल्ड मेडल जीता. भारत को यह 16वां गोल्ड मेडल मिला है. बता दें कि  कुमकुम ने अपनी दादी के पैसों से खरीदे गए एक साधारण धनुष से तीरंदाजी शुरू की थी. अमरावती के एक साधारण परिवार से होने के कारण, ट्रेनिंग के लिए आना-जाना भी एक चुनौती थी,  उनके पिता अक्सर ट्रांसपोर्ट का खर्च बचाने के लिए उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर एकेडमी ले जाते थे.  उन्होंने कई सालों तक सीमित संसाधनों और पुराने उपकरणों के साथ ट्रेनिंग की और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. आज, सिर्फ 17 साल की उम्र में, कुमकुम ने सबसे बड़े मंच पर जीत हासिल कर ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है. 

  • महिला रिकर्व टीम गोल्ड
  •  मिक्स्ड रिकर्व टीम सिल्वर
  •  व्यक्तिगत रिकर्व गोल्ड
उनकी शानदार जीत ने एक यादगार टूर्नामेंट का समापन किया, जिससे भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड मेडल और LA28 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत कोटा स्थान, दोनों ही पक्के हो गए. भारतीय खेलों के लिए यह सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

कुमकुम एशियाई गेम्स में महिलाओं के रिकर्व व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं. इस जीत के साथ ही कुमकुम का शानदार अभियान पूरा हुआ, उन्होंने टीम इवेंट्स में भारत की सफलता में भी अहम भूमिका निभाई. कुमकुम ने टूर्नामेंट का समापन दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल के साथ किया और इन खेलों में भारत की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक बनकर उभरीं. 

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