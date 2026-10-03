क्रिस गेल का 175 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, नंबर 1 पर पहुंचे प्रिटोरियस, T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

टी-20 क्रिकेट में इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था. गेल ने आईपीएल में साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए नाबाद 175 रन की पारी खेली थी. उनके इस रिकॉर्ड को आखिरकार साउथ अफ्रीका के लुहान ड्री प्रिटोरियस ने तोड़ दिया है. 13 साल से बरकरार रहने के बाद आखिरकार गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ट टूट गया. साउथ अफ्रीका के घरेलू T20 टूर्नामेंट में प्रिटोरियस ने यह बड़ा कारनामा कर दिखाया है. 2 अक्टूबर को CSA T20 चैलेंज में टाइटंस और नाइट्स के बीच मैच में प्रिटोरियस ने नाबाद 188 रन की पारी टी-20 में खेली, जो अब टी20 में किसी भी बल्लबाज की ओर से खेली गई सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड बन गया है. लुआन ने 79 गेंदों में नाबाद 188 रन बनाए जिसमें 13 छक्के और 15 शामिल रहे.
टी-20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज
बल्लेबाज
रन
टीम
विरोधी
साल
लुहान-द्रे प्रेटोरियस
188*
टाइटंस
नाइट्स
2026
किस गेल
175 *
आरसीबी
पुणे वॉरियर्स
2013
नमन धीर
173
अमृतसर सूरमास
मोहाली किंग्स
2026
एरॉन फिंच
172
ऑस्ट्रेलिया
जिम्बाब्वे
2018
हमजा खान
164*
रवांडा
आइवरी कोस्ट
2026
लुआन ड्री प्रिटोरियस का आया तूफान
CSA T20 चैलेंज में प्रिटोरियस ने अपना शतक 40 गेंद पर पूरा किया था. उन्होंने 73वीं गेंद पर चौका लगाकर टी-20 में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा, प्रिटोरियस की पारी के दम पर टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 267 रन बनाए जिसके बाद नाइट्स की पारी 17.2 ओवर में 143 रन ही बना सकी. आखिर में टाइटंस 124 रन से इस मैच को हार गया लेकिन अब प्रिटोरियस की यह ऐतिहासिक पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई.
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